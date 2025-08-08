Ниво на сигурност - Бог: Миниатюрно кученце прогони мечка (ВИДЕО)

Поредно интригуващо видео в китайската социална мрежа TikTok привлече вниманието на милион потребители. Видеокадрите са заснети от охранителни камери и показват сблъсък между черна мечка и куче в Канада.

Каква е историята - мечката влиза в хубава къща, явно търсейки храна. Домът е на художник, намира се в района на Ванкувър. Мечката явно е смятала, че лесно ще намери нещо вкусно за похапване, но не е отчела, че къщата има пазач.

Кой е пазачът - куче на име Скаут. Кучето обаче изобщо не е от някоя порода, известна с едри екземпляри, а напротив - става въпрос за малък померан. Ръстово мечката го превъзхожда многократно, но това в случая се оказва, че не е никакво предимство.

Скаут изобщо не се впечатлява, че насреща си има мечка, а директно атакува и то бурно. Това се оказва достатъчно - мечката е обърната набързо в позорно бягство, докато померанът я преследва до дупка, за да се увери, че натрапникът си отива завинаги. От кадрите изглежда и, че става въпрос за млада мечка т.е. липсата на опит е налице.

🐻 In Canada, a bear broke into a house — but ran into a Pomeranian with an attitude



In Vancouver, the bear snuck into an artist’s home looking for some dog food. But he didn’t expect one thing — inside was a Pomeranian named Scout.



Scout charged at the intruder and chased him… pic.twitter.com/0ndiBFe5Op — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2025

В Северна Америка случаите, при които мечки влизат смело да търсят храна по къщи и дворове, съвсем не са изключение. А за позабравилите - мечките са вид, който е близък до семейството на кучетата.

