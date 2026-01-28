The New York Times: Без значение какво казва Тръмп - Китай и Русия не заплашват Гренландия

Преди 14 години китайският ледоразбивач "Снежен дракон" се отправи на дълго и невероятно пътешествие. В продължение на три летни месеца изследователският кораб пътува от Тихия до Атлантическия океан, изминавайки близо 5400 морски мили през Северния ледовит океан - първото подобно пътуване в китайската история, разказва The New York Times. Екипът откри, че топенето на леда позволява на кораба да се ориентира в отдалечения регион без затруднения. "За наша голяма изненада", каза ръководителят на експедицията Хуейген Ян, "основната част от Северния морски път беше отворена".

Въпреки всички приказки за разширяване на търговията и достъпа до арктически морски пътища и природни ресурси, присъствието на Китай там е незначително през последните години. И макар Пекин и Москва да се конкурират с Вашингтон в много части на света, те не представляват заплаха за американските интереси в самата Гренландия.

Тези заключения противоречат на твърденията на президента Тръмп, който многократно е посочвал сигурността като основна причина за намерението си да придобие Гренландия. В реч на годишния форум в Давос, Швейцария, той заяви, че Гренландия е "огромен и неохраняем остров" и представлява "фундаментален интерес за националната сигурност на САЩ". "В продължение на векове нашата политика е била да държим външните заплахи далеч от нашето полукълбо и сме били доста успешни в това", добави той. Още: Макрон събира премиерите на Дания и Гренландия заради амбициите на Тръмп

На среща на 14 януари във Вашингтон вицепрезидентът Дж. Д. Ванс и държавният секретар Марко Рубио попитаха датския външен министър Ларс Льоке Расмусен и гренландския външен министър Вивиан Моцфелдт дали Дания разполага с необходимите ресурси, за да защити острова от потенциални бъдещи заплахи от Китай. Тръмп и неговите помощници обаче не предоставиха разузнавателна информация, сочеща за китайска заплаха.

Китай е засилил сътрудничеството си с Русия по отношение на морските и въздушните патрули в Арктика, обяви върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа Алексус Гринкевич. Представители на съюзниците обаче твърдят, че няма непосредствена заплаха и че Гренландия във всеки случай е в сферата на сигурност на НАТО.

Ако възникнат някакви проблеми, САЩ ще могат да разширят военното си присъствие в Гренландия в съответствие със споразумението между САЩ и Дания от 1951 г. Дания, която има суверенитет над автономния остров, заяви, че би приветствала разширен американски контингент. По време на Студената война в Гренландия са били разположени приблизително 10 000 американски войници, т.е. 50 пъти повече от сегашните 200.

Въпреки че Китай има дългосрочна цел да проектира военноморска мощ по целия свят, той изгражда военните си сили предимно в Азиатско-тихоокеанския регион, където се конкурира за господство със Съединените щати. Още: Авария остави Гренландия без ток (ВИДЕО)

"Що се отнася до Китай, той няма военна дейност близо до Гренландия", каза Джон Кълвър, бивш анализатор на китайското разузнаване, който е информирал Тръмп по време на първия му мандат. "Ако настоящата администрация имаше информация за реални заплахи, тя щеше да изтече по един или друг начин." "Не съм виждал нищо, което да показва, че Китай има военни планове за Гренландия", добави той.

Сенатор Марк Уорнър, който редовно получава брифинги от разузнаването, изрази подобно мнение. "Нека бъда ясен: като заместник-председател на Комисията по разузнаване към Сената, следя отблизо фактите и в момента няма военна заплаха за Гренландия нито от Русия, нито от Китай", каза той пред "Ню Йорк Таймс". "Единствената непосредствена заплаха сега идва от самите САЩ, които обсъждат превземането на един от най-близките ни съюзници."

"Дания ясно заяви, че ако искаме по-голям военен достъп или по-тясно сътрудничество по отношение на ключови минерали, те са готови да го направят, но като партньор, а не чрез сплашване и дрънкане на оръжия", добави Уорнър. "Като сеем хаос в отношенията с най-близките си съюзници, ние отслабваме способността на Америка да се изправя срещу реални глобални заплахи и подкопаваме собствената си отбрана."

Китай и Русия събират разузнавателна информация близо до Гренландия и в Арктика, главно относно дейността на американската военновъздушна база Питуфик на острова, съобщи американски служител. Руски подводници и други военни активи са били засечени близо до Гренландия. Нито една от страните обаче не е заплашвала суверенитета или сигурността на Гренландия. Още: През 1721 г. пастор издига датското знаме. А днес Тръмп иска тази земя

Бивши американски служители заявиха, че по време на администрацията на Байдън не са получавани значителни разузнавателни данни за руска или китайска активност близо до Гренландия. Западните разузнавателни служители са съгласни: през последната година не е имало данни за мащабна активност.

Кълвър подчерта, че Китай все още не може да се счита за арктическа сила в пълния смисъл на думата. Пекин не се нуждае от Гренландия или близостта до континенталната част на САЩ, за да изстрелва ядрени бойни глави. Същото важи и за Русия.

Според Кълвър Китай претендира за определени права в Арктика, включително корабоплаване, добив на природни ресурси и управление на околната среда. Тези въпроси се обсъждат на срещите на Арктическия съвет, многостранна организация, създадена през 1996 г. с осем пълноправни членове (включително САЩ и Русия). Китай има статут на наблюдател.

Бивши американски служители изразиха загриженост, че стремежът на Тръмп за контрол над Гренландия е засилил напрежението между САЩ и техните европейски съюзници. Те считат, че това възпрепятства способността на тези страни да противодействат или възпират китайски или руски планове. Още: Белият дом показа Тръмп с пингвин в Гренландия. Канада: Пингвините не са там, невежи!

"Ние вече де факто контролираме Гренландия", каза Ръш Доши, бивш директор по китайските въпроси в Съвета за национална сигурност на Белия дом, назначен от Байдън. "Лекото увеличение на контрола, което бихме получили чрез завземането на тази територия, заплашва да подкопае отношенията ни с важни съюзници и партньори."

Доши вярва, че Китай наистина се стреми към търговско развитие в Арктика, но Съединените щати могат да разрешат тези проблеми чрез преговори със своите съюзници и партньори. Независимо от това, арктическото предизвикателство на Китай, според него, е "по-слабо от съветската заплаха по време на Студената война". "И дори по време на Студената война ние не завзехме Гренландия военно. Така че, ако не сме я завзели тогава, какъв е смисълът да го правим сега?", попита той риторично.

Тръмп спомена богатството на Гренландия на ключови минерали за гражданска и военна употреба. Миналата година китайските лидери заплашиха да забранят износа на редкоземни метали и други основни елементи за Съединените щати, след което Тръмп сложи край на търговската война с Пекин.

Тръмп заяви, че основният проблем за САЩ не е достъпът до минерални ресурси, а способността за преработването им. Китай обаче е монополист в тази област и дори контролът на Вашингтон над Гренландия няма да промени това. Още: Bild: Европа има скрит коз срещу Доналд Тръмп

Що се отнася до Русия, тя е арктическа сила от Студената война насам, но не представлява непосредствена заплаха за Гренландия, каза Фиона Хил, старши директор по руските и европейските въпроси в първата администрация на Тръмп. "Тръмп е обсебен от идеята да притежава Гренландия", каза тя. "Той иска да сключи най-голямата сделка за земя в историята."

По време на първия мандат на Тръмп неговият приятел милиардер Роналд Лаудър спомена идеята за придобиване на Гренландия и оттогава президентът е фиксиран върху територията, каза Хил, потвърждавайки по-ранни съобщения. Хил добави, че тя и други служители на Белия дом са започнали да работят по меморандум с правно обосновани предложения, включително разполагане на допълнителни войски на острова.

Изявленията на Тръмп за личното му желание да придобие Гренландия подсказват, че опасенията за сигурността са нищо повече от претекст. Това е подобно на начина, по който миналата есен той оправда агресията си срещу Венецуела с уж контрабанда на наркотици, когато в действителност мотивът беше желанието му да придобие нейния петрол.

В интервю за "Таймс" Тръмп заяви, че придобиването на Гренландия е "психологически важно" за него. А през 2021 г. той каза на авторите, че възнамерява да придобие острова, защото е "огромен". Още: Републиканците "преядоха" с Гренландия (СНИМКИ+ВИДЕО)

Ръш Доши накрая обобщи: "Въпросът е: Наистина ли е заради Китай и Русия или всички приказки за тях са просто извинение за завземането на Гренландия заради имперски амбиции и суета?"

Автор: Едуард Уонг за The New York Times

Превод: Ганчо Каменарски