Bild: Европа има скрит коз срещу Доналд Тръмп

Може ли Европа наистина да се противопостави на анексирането на Гренландия? Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново настоява за завземането на северноатлантическия остров, пише Вild.de.

Колосалният дълг на САЩ, възлизащ на трилиони долари, представлява опасни рискове за правителството на президента Тръмп. Никога преди дългът на САЩ не е бил по-висок, отколкото е сега: дълговото бреме вече е 38 трилиона долара. От тази сума 9 трилиона долара са в американски държавни облигации, държани от чуждестранни централни банки.

Експерти предупреждават, че ако западните страни се обединят и планират разпродажба, това ще доведе до колебания в обменния курс на долара, цените на петрола и на американските финансови пазари. Още: Ярост във Великобритания след думи на Тръмп за безполезността на НАТО: Трябва да иска прошка на колене

Може ли Европа наистина да се защити?

Американският икономист Кенет Рогоф (Харвардски университет) обясни пред BILD: „Като цяло държавните облигации на европейските правителства са малки в сравнение с тези на Азия, но пазарът би бил разтърсен. Ако избухне паника и всички чужденци продадат държавните си облигации, сумата ще бъде близо 9 трилиона долара, което би имало огромни последици.“

Професор Клеменс Фюест, президент на Института за икономически изследвания, заяви пред BILD, че тази стратегия „би отслабила щатския долар и би довела до сътресения на финансовите пазари, но не е ясно кой би пострадал повече - САЩ или ние в Европа“. Освен това Федералният резерв на САЩ може просто да изкупи облигациите.

Според Рогоф, най-важното оръжие би било „отмъщение в митническата политика“. Факт е, че американски технологични гиганти като Amazon, Google (Alphabet), Apple, Meta (Facebook) и Microsoft генерират милиарди приходи в Европа. ЕС обаче все още не е наложил мита върху цифровите услуги. Още: Европейските борси са под влияние на напрежението около Гренландия

Фюест казва още: „Тогава ще трябва да работим възможно най-интензивно, за да намалим зависимостта си от САЩ в областта на сигурността и цифровизацията.“ Едва тогава би си струвало да се противопоставим на САЩ с икономически санкции. Горчивата истина гласи, че в близко бъдеще вероятно ще трябва да приемем американското превземане на Гренландия.

Икономистът Вероника Грим заяви пред BILD: „Гренландия е от голямо геостратегическо значение за Запада. Дори методите на Доналд Тръмп да са силно съмнителни, вярно е, че не сме се подготвили адекватно за потенциални бъдещи конфликти.“

Според нея Европа е била „геополитически сляпа“: „Европа трябва спешно да укрепи икономическата си мощ чрез реформи и да инвестира в отбранителните си способности.“ Европейците трябва да поемат инициативата и да започнат преговори със САЩ. Още: Китай или Европа: Кой ще се справи с Тръмп?

Автор: Феликс Рупрехт

Превод: Ганчо Каменарски