Войната в Украйна:

Тръмп: "Ако бях освободил Москва и Ленинград като част от сделката с Русия, фалшивите новини щяха да кажат, че съм сключил лоша сделка"

13 август 2025, 15:28 часа 392 прочитания 0 коментара
"Много несправедливи медии работят по повод срещата ми с Путин. Постоянно цитират уволнени неудачници и наистина глупави хора като Джон Болтън, който току-що каза, че въпреки че срещата е на американска земя, "Путин вече е спечелил". Какво означава това? Ние печелим във ВСИЧКО". По този начин американският президент Доналд Тръмп се разгневи в Truth Social относно коментарите на предстоящата му среща с руския диктатор в Аляска на 15 август.

Какво смята Джон Болтън?

Джон Болтън беше съветник по националната сигурност в първия мандат на Тръмп (2018-2019) г., но оттогава е един от големите критици на републиканеца. Наскоро той заяви, че стопанинът на Кремъл може да се възползва умело от предстоящата среща. "Мисля, че той вярва, че трябва да върне Тръмп в релси и че уменията му от КГБ ще му помогнат да го направи", цитиран от The New York Times.

Руският лидер може да се възползва и от факта, че Тръмп, за разлика от първия си мандат, има малко съветници, които се противопоставят на светогледа на Путин. По време на посещението си в Хелзинки в първия си мандат например Тръмп беше заобиколен от "ястреби" именно като Болтън, държавния секретар Майк Помпео и министъра на отбраната Джим Матис.

Пред ABC News преди дни Болтън каза, че щом срещата с Путин е в САЩ, това "легитимира един лидер изгнаник".

Тръмп заговори за "освобождаване" на Москва и Санкт Петербург

"Фалшивите новини работят извънредно (без данък за извънредния труд!). Ако бях освободил Москва и Ленинград като част от сделката с Русия, фалшивите новини щяха да кажат, че съм сключил лоша сделка!", написа още Тръмп.

Той нарече критиците си "болни и нечестни хора, които вероятно мразят нашата страна". "Но това няма значение, защото печелим във всичко!!!", твърди още републиканецът.

Днес той ще разговаря по видеовръзка с евролидери като германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, украинския президент Володимир Зеленски и др.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Москва Русия Владимир Путин Санкт Петербург Аляска Джон Болтън война Украйна
