Зеленски иска референдум в Украйна за мирния план: Руснаците трябва да ни дадат поне 60 дни

20-точковият мирен план първо трябва да бъде договорен и подписан от Украйна, САЩ, Русия и Европа, а след това да бъде подложен на референдум в Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти в чат в WhatsApp, съобщиха световни медии. По думите му, за да се проведе референдумът, е необходимо да има и прекратяване на огъня за поне 60 дни.

Той поясни, че референдумът, на който украинците да имат възможност да кажат своята дума, ще представлява най-силният "подпис" под такова историческо решение.

"Всички разбират, че това е най-силният исторически подпис за силата на този документ и ние много бихме искали да го направим", поясни Зеленски.

"Ясно е, че руснаците не са позитивно настроени към референдума. Защо? Защото референдумът изисква сигурност, инфраструктура за сигурност. Какво означава това? Означава, че е необходимо прекратяване на огъня. А руснаците не искат да ни дадат прекратяване на огъня за броя дни, необходими за провеждане на референдума. За нас това са 60 дни, поне 60 дни", каза Зеленски.

Също така Зеленски заяви, че е готов за директни преговори по мирния план с Русия, но само след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и европейските лидери одобрят плана.

Проектът за мирно споразумение, каза още Зеленски, в сегашния си вид предвижда гаранции за сигурност от САЩ за Украйна за 15 години. Той поиска от президента на САЩ Доналд Тръмп дългоосрочни гаранции от 30 до 50 години.

"Войната вече продължава близо 15 години", каза Зеленски.

