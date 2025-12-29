Разкрития: Потънал край Испания руски кораб превозвал ядрени реактори за севернокорейски подводници (ВИДЕО)

Испански следователи заявяват, че руският кораб от „сенчестия флот“ на Москва „Урса Майор“, което потъна край Испания на 23 декември 2024 г., е превозвал секретен стратегически товар – два ядрени реактора VM-4SG. Информацията се позовава на секретни доклади, според които товарът е бил предназначен за Северна Корея.

Руският товарен кораб „Урса Майор“, в превод „Голямата мечка“, потъна в Средиземно море през декември 2024 г., а по-късно испански вестник съобщи, че плавателният съд е превозвал секретен, стратегически товар. Корабът е бил собственост на санкционирана от САЩ логистична компания на руското министерство на отбраната, наречена „Оборонлогистика“. Той потъна на 23 декември 2024 г. край бреговете на Испания след експлозия в машинното му отделение. Двама членове на екипажа изчезнаха, а 14 бяха спасени.

Собственикът на кораба заяви, че той превозва два големи пристанищни крана до Владивосток. Испанският вестник „La Verdad“, обаче, съобщи на 28 декември 2025 г., че корабът е превозвал два скрити корпуса на съдове под налягане за военноморски реактори от съветската епоха, скрити под сини брезенти. Реакторите са били в незаредени корпуси, което означава, че не са представлявали непосредствена радиологична опасност, но са стратегически критични компоненти, използвани в задвижването на подводници. Товарът е бил предназначен за Северна Корея.

Потъването на кораба

Руският товарен кораб "Урса Майор" потъна в международни води, съобщава испанското издание La Verdad. Непотвърдени видеозаписи, на които се виждаше как руският кораб е силно наклонен надясно, а носът му е много по-ниско във водата от обичайното, бе заснет на 23 декември от преминаващ морски съд и публикуван в руския новинарски сайт life.ru. Видеа бяха разпространени и от много профили в социалната мрежа "Х", на които се вижда как плавателният съд потъва.

Още: Руски кораб стреля със сигнални боеприпаси по германски военен хеликоптер

A Russian ship, Ursa Major, sank off the coast of Spain after an explosion. The cargo reportedly included nuclear icebreaker reactor hatches and two port cranes with a 120-ton capacity, en route to Vladivostok. 14 crew members were rescued, 2 are missing. pic.twitter.com/AqTFlsT4ZD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 24, 2024

Руското опозиционно издание "Медиазона" тогава написа, че дълги години корабът е използван за транспорт на товари от и за Сирия (т.нар.„Сирийски експрес“ - маршрут за доставки на руските войски в Сирия). "Новая газета Европа" добавя, че корабът се управлява от компанията "Оборонлогистика", собственост на руското военно министерство.

Експлозията е станала между Испания и Алжир, твърди руското външно министерство, цитирано от световните агенции. Корабът, построен през 2009 г., е бил част от флота на "Оборонлогистика" – компания, която се занимава с руските военностроителни операции на министерството.

По-рано "Оборонлогистика" съобщи, че "Урса Майор" пътува за руското далекоизточно пристанище Владивосток с два гигантски пристанищни крана, закрепени за палубата му. Корабът е бил с 16 души екипаж, всичките руски граждани. Според компанията „Оборонлогистика“ плавателният съд е превозвал пристанищни кранове и капаци на люкове за ледоразбивачи.

Данните на глобалния доставчик на данни и инфраструктура за финансовите пазари "Ландън Сток Иксчейндж Груп" (LSEG), показват, че на 11 декември 2024 година корабът е напуснал руското пристанище Санкт Петербург и последно е засечен в 22:04 GMT в понеделник (23 декември), когато изпраща сигнал между Алжир и Испания. При отплаването на "Урса Майор" от Санкт Петербург е посочено, че пристанището, към което се насочва, е във Владивосток, а не сирийското пристанище Тартус, в което се е отбил преди това. Само че още вчера излязоха сателитни снимки, че "Урса Майор" изчаква руски военни кораби и е явно, че е в дрейф, тоест има сериозен проблем:

🇷🇺URSA MAJOR (IMO: 9538892) is north of Oran and appears to be waiting for 🇷🇺SPARTA (IMO: 9268710) and her escorts (1x Ivan Gren, 1x Ropucha class)



Also spotted on Sentinel 2 earlier, Sparta and what appears to be the Ivan Gren Class landing Ship Ivan Gren pic.twitter.com/w4c9msiEfc — MT Anderson (@MT_Anderson) December 23, 2024

Оператор и собственик на товарния съд е фирма СК-Юг, част от "Оборонлогистика", според данни на LSEG. "Оборонологистика" и СК-Юг отказаха коментар за потъването на кораба, отбелязва Ройтерс. Испанският информационен бюлетин "Еспаньол" (El Espanol) съобщи на сайта си, че членовете на екипажа са били евакуирани в испанското пристанище Картахена и няколко кораба, включително кораб на испанския флот, са участвали в спасяването на моряците.