И украинският външен министър опроверга руските твърдения за атака срещу резиденцията на Путин

Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха призова днес световните лидери да осъдят "руските манипулации" за предполагаема украинска атака срещу резиденция на руския президент Владимир Путин, като подчерта, че Москва търси "фалшиви оправдания", за да продължи атаките си срещу Киев, предаде Ройтерс.

"Обичайната руска тактика - обвинявай другата страна в това, което ти самият правиш или планираш да направиш", написа Сибиха в социалната мрежа "Екс". Украинският президент Володимир Зеленски определи руските обвинения като "лъжа" и заяви, че е обсъдил въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц.

