Тръмп номинира спорен директор на разузнаването

Президентът Доналд Тръмп обяви в четвъртък, че номинира Джей Клейтън, американския прокурор за Южния окръг на Ню Йорк, за следващ директор на националното разузнаване, съобщава CNN. "Малко хора в правната общност където и да е по света се ползват с уважение на нивото на Джей", написа Тръмп в Truth Social. "Призовавам Сената на Съединените щати да потвърди Джей възможно най-скоро." Още: Разследване: Китай и Русия разширяват разузнавателната си мрежа в Куба

Изборът на Клейтън, който беше ръководител на Комисията по ценни книжа и борси по време на първия мандат на Тръмп, идва на фона на буря около по-ранното решение на Тръмп да назначи висшия служител по жилищното строителство Бил Пълт за изпълняващ длъжността началник на националното разузнаване след планираното напускане на Тълси Габард.

Номинацията на Пълт, който няма доказан опит в сферата на националната сигурност, срещна съпротива както сред демократите, така и сред републиканците в Конгреса и постави под въпрос подновяването на ключови разузнавателни правомощия.

След избора на Пълт, републиканските законодатели призоваха Тръмп бързо да назначи по-квалифициран постоянен кандидат.

Няма да спаси Америка от шпионаж

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Но обявяването на Тръмп е малко вероятно да спаси ключовите правомощия за шпионаж от изтичането им в петък, тъй като демократите останаха до голяма степен равнодушни след публикацията на президента в Truth Social. Според тях, Пълт все още ще трябва да бъде заменен като изпълняващ длъжността началник на разузнаването, за да спечели гласовете им в подкрепа на удължаването на FISA.

Тръмп заяви в четвъртък, че все още планира да назначи Пълт за изпълняващ длъжността директор. "Той е там само за кратко, управлява го за кратко", каза президентът пред репортери в Овалния кабинет.

Камарата на представителите вече прекрати заседанията си, без да приеме краткосрочно удължаване на програмата FISA, което практически гарантира изтичането на спорните разузнавателни правомощия. FISA е американски закон, който дава на разузнавателните служби правомощия да наблюдават и събират информация за чуждестранни лица и потенциални заплахи за националната сигурност, включително чрез електронно следене и прихващане на комуникации.

"Защо президентът чака, докато Камарата на представителите си тръгне? Пълт трябва да си ходи. Точка", каза лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър пред репортери, малко след съобщението на Тръмп за Клейтън.

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