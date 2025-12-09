Тръмп в остър тон към ЕС за наложената глоба на "X"

"Неприятна". Така американският президент Доналд Тръмп нарече глобата, която Европейският съюз наложи на социалната мрежа "X" на Илон Мъск. Той добави, че не разбира как подобна мярка може да бъде оправдана. Компанията "X" на Мъск беше глобена със 120 млн. евро от европейските технологични регулатори миналата седмица за нарушаване на правилата за онлайн съдържание, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

"Европа се движи в много лоша посока", каза Тръмп пред журналисти на събитие в Белия дом и допълни, че очаква да получи пълен доклад за случая по-късно. "Не зная как могат да го правят", каза Тръмп.

По думите му, Илон Мъск не му се е обаждал и не е искал помощ от него по случая.

"Европа трябва да бъде много внимателна", предупреди Тръмп.

Припомняме, че милиардерът Илон Мъск призова за премахване на Европейския съюз, след като блокът глоби компанията му за нарушаване на задълженията за прозрачност.

"ЕС трябва да бъде премахнат и суверенитетът да бъде върнат на отделните държави, за да могат правителствата да представляват по-добре своите хора", написа Мъск в публикация в "X".