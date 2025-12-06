Илон Мъск призова Европейският съюз да бъде закрит

Американският предприемач Илон Мъск призова Европейският съюз да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни. "ЕС трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни, за да могат правителствата да представляват по-добре своя народ", написа Мъск на страницата си в социалната мрежа Х. Освен това той зададе въпроса от какво точно САЩ защитават Европа.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

По-късно Мъск добави в друго съобщение в Х, че бюрокрацията на Европейския съюз "бавно до смърт задушава Европа".

Битката на Европейската комисия с X

По-рано официалният представител на Европейската комисия Тома Ренье заяви на брифинг в Брюксел, че Еврокомисията е наложила глоба на платформата X в размер на 120 милиона евро за нарушение на европейския закон за цифровите услуги.

Още: Пробив на Neuralink - парализиран мъж управлява дрон с мисълта си (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

През юли Европейската комисия информира мрежата X за предварителните си заключения, според които компанията нарушава закона за цифровите услуги на Европейския съюз (DSA) в области, свързани с осигуряването на прозрачност на рекламите и достъпа на изследователите до отворени данни и информация. В случай на неотстраняване на нарушенията, Европейската комисия заплаши компанията с глоби в размер до 6% от общия ѝ годишен оборот, припомня БГНЕС.

Още: Новата мания на Мъск - неговата AI приятелка Ани (ИВДЕО)

Законът за цифровите услуги (DSA) влезе в сила в Европейския съюз през август 2023 г. В съответствие с този регламент цифровите платформи са длъжни да се борят с расизма, продажбата на наркотични вещества и фалшиви продукти, както и с разпространението на детска порнография и дезинформация. Платформите трябва да обясняват работата на своите алгоритми, да дават препоръки и да предлагат алтернативи.

Европейската комисия редовно изпраща претенции до големите онлайн платформи, включително X, Meta, TikTok, с изискване за отстраняване на откритите нарушения на DSA и заплашва да наложи санкции или да прекрати дейността на компаниите на територията на ЕС.