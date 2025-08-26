Войната в Украйна:

Южнокорейският президент се размина на косъм със ситуация "Зеленски" в Белия дом

Южнокорейският президент И Дже-мьон се размина със "ситуация "Зеленски", както той самият се изрази, по време на посещението си в Белия дом, противно на опасенията му. Вчерашната среща - първата му с президента Доналд Тръмп - беше до голяма степен такава, на каквато Южна Корея се надяваше, въпреки неблагоприятното начало, са на мнение и служители, и анализатори.

Най-важното е, че южнокорейците избегнаха това, от което най-много се притесняваха: сценарий с остър словесен сблъсък като този през февруари в Овалния кабинет, когато Тръмп отправи упреци към украинския си колега Володимир Зеленски. 

Броени часове преди срещата Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social: "КАКВО СЕ СЛУЧВА В ЮЖНА КОРЕЯ? Изглежда като чистки или революция". 

Това накара южнокорейският президент да коментира, че това е била "много заплашителна публикация" на Тръмп.

Въпреки това по време на вчерашната среща и Дже-мьон, и Тръмп запазиха приятелски и взаимно уважителен тон, прикривайки трудностите по отношение на деликатните въпроси за търговията и отбраната, и избегнаха потенциален конфликт около политическата криза в Южна Корея от декември миналата година.

"Моят екип се опасяваше, че може да преживеем ситуация като със Зеленски", каза Дже-мьон и добави: "Аз обаче вече знаех, че с мен няма да стане такова нещо, защото съм чел книгата на президента Тръмп "Изкуството на сделката".

Според анализатори Тръмп е изразил подкрепа за подхода на И към Северна Корея. 

Въпреки това остават много въпроси за това, колко точно Южна Корея ще се съгласи да плаща за разположените на територията ѝ 28 500 американски войници. Предстои да бъдат тепърва договорени и много подробности за набързо сключеното търговско споразумение, което все още не е окончателно съгласувано.

