Лайфстайл:

Прохъркване, кашлица: Така Путин заплаши Европа, включително нейни кораби (ВИДЕО)

03 декември 2025, 06:43 часа 382 прочитания 0 коментара
Прохъркване, кашлица: Така Путин заплаши Европа, включително нейни кораби (ВИДЕО)

На 2 декември, 2025 година, основният фокус в международните новини беше срещата между руския диктатор Владимир Путин и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп. Над 5 часа те говориха по новото споразумение за мир в Украйна - и не стигнаха доникъде по същество, само типични общи приказки - Още: "Конструктивен и съдържателен": Първи отзиви след 5-часов разговор между Уиткоф и Путин в Москва (ВИДЕО)

Малко преди това обаче Путин отново в типичен "дипломатически" стил вдигна градуса на напрежението, със закани към Европа, че ако иска, може да опита да влезе във война с Русия. Поводът - цели три танкера, превозващи руски суров петрол, бяха атакувани в Черно море. Именно заради това Путин заговори, че Русия можело да атакува кораби на държави, помагащи на Украйна - Още: Путин: Ако Европа иска да воюва с Русия, готови сме веднага (СНИМКИ)

Докато правеше "извънредното" си изявление обаче, Путин доста покашляше и говороше на нос - явно руският диктатор също не се е разминал с есенно-зимните вируси. За разлика от американския президент Доналд Тръмп обаче, чийто офис дава редовни сводки за здравословното му състояние след прегледи, при Путин такива "глезотии" няма:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Путин Владимир Путин танкери руски танкер война Русия НАТО
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес