Прохъркване, кашлица: Така Путин заплаши Европа, включително нейни кораби (ВИДЕО)

На 2 декември, 2025 година, основният фокус в международните новини беше срещата между руския диктатор Владимир Путин и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп. Над 5 часа те говориха по новото споразумение за мир в Украйна - и не стигнаха доникъде по същество, само типични общи приказки - Още: "Конструктивен и съдържателен": Първи отзиви след 5-часов разговор между Уиткоф и Путин в Москва (ВИДЕО)

Малко преди това обаче Путин отново в типичен "дипломатически" стил вдигна градуса на напрежението, със закани към Европа, че ако иска, може да опита да влезе във война с Русия. Поводът - цели три танкера, превозващи руски суров петрол, бяха атакувани в Черно море. Именно заради това Путин заговори, че Русия можело да атакува кораби на държави, помагащи на Украйна - Още: Путин: Ако Европа иска да воюва с Русия, готови сме веднага (СНИМКИ)

Докато правеше "извънредното" си изявление обаче, Путин доста покашляше и говороше на нос - явно руският диктатор също не се е разминал с есенно-зимните вируси. За разлика от американския президент Доналд Тръмп обаче, чийто офис дава редовни сводки за здравословното му състояние след прегледи, при Путин такива "глезотии" няма:

