Народното събрание обсъжда оттеглянето на Бюджет 2026

Очаква се парламентът да обсъди проекта на решение за оттегляне на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, предаде БНР. В програмата на Народното събрание са включени и законодателни предложения на опозицията. Проектът на решение на Народното събрание за даване на съгласие за оттегляне на трите бюджетни законопроекта е внесено от представители на партиите от управляващото мнозинство - Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, Драгомир Стойнев от БСП и Тошко Йорданов от ИТН.

Отсъстват подписите на "ДПС-Ново начало"

Снимка: БГНЕС

Под предложението отсъстват подписите на "ДПС-Ново начало".

Още вчера след извънредното заседание на коалиционния Съвет за съвместно управление премиерът Росен Желязков изрази надежда, че мнозинството ще подкрепи решението за оттегляне на проектобюджета, за да бъде даден шанс процедурата да започне отначало и държавната план-сметка да бъде приета до края на годината.

Като всяка първа сряда на месеца в програмата на НС се очаква да бъдат включени законодателни предложения на опозицията. А работната седмица ще завърши с блицконтрол на министър-председателя и вицепремиерите - традиционен за всеки първи петък на съответния месец.

