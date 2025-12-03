Уикипедия разкри класацията на най-четените статии през 2025 г.

Страницата на Чарли Кърк в Уикипедия е била най-четената статия в онлайн енциклопедията през 2025 г., като Доналд Тръмп и Зохран Мамдани също влязоха в топ 10, съобщи "Индипендънт". Над 45 милиона души са прочели страницата на основателя на Turning Point USA, като интересът към подкастъра рязко се е увеличил след неговото убийство на 10 септември 2025 г.

Кои са най-четените статии?

Данни, публикувани от Фондация Уикимедия, показват, че 40% от посещенията на страницата на Кърк идват от потребители извън САЩ, а 15 милиона от тях са регистрирани само на следващия ден след смъртта му.

Междувременно статията за Доналд Тръмп достигна до четвъртото място, като профилът на президента е бил прочетен от 25,1 милиона души. Страницата на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани е събрала 20,1 милиона посещения.

Миналата година страницата на Тръмп също достигна четвъртото място с 27 милиона прочитания, но беше леко изпреварена от Камала Харис, чиято страница е била прочетена 29 милиона пъти. Харис, която бе победена на президентските избори през 2024 г., не фигурира в тазгодишния списък. Междувременно Тръмп е присъствал в класацията осем пъти, макар че не е бил включен през 2022 и 2023 г.

Страницата на Джей Ди Ванс, която през тази година е била 16-та по четене, миналата година заемаше 7-мо място. На второ място, изпреварвайки Тръмп и Мамдани, се нарежда страницата „Смъртни случаи през 2025 г.“, която е била посетена 42,5 милиона пъти. Страницата за смъртните случаи се обновява ежедневно от голям екип редактори и никога не е падала под третото място, откакто Фондацията започва да събира данни за посещаемостта.

Други известни смъртни случаи тази година, освен Кърк, включват Оззи Озбърн и папа Франциск, които също се появяват в списъка.

Папа Лев XIV, действащият лидер на Католическата църква, също е присъствал в класацията. Любопитно, че Ед Гийн, серийният убиец от 1950-те години, заема третото място с 31,2 милиона посещения на страницата му.

Повишеният интерес към Гийн се дължи основно на сериала „Monsters“ на Netflix, който драматизира неговите престъпления и в който Чарли Хънам играе ролята на отвратителния убиец.