Лайфстайл:

Уикипедия разкри класацията на най-четените статии през 2025 г.

03 декември 2025, 06:43 часа 296 прочитания 0 коментара
Уикипедия разкри класацията на най-четените статии през 2025 г.

Страницата на Чарли Кърк в Уикипедия е била най-четената статия в онлайн енциклопедията през 2025 г., като Доналд Тръмп и Зохран Мамдани също влязоха в топ 10, съобщи "Индипендънт". Над 45 милиона души са прочели страницата на основателя на Turning Point USA, като интересът към подкастъра рязко се е увеличил след неговото убийство на 10 септември 2025 г.

ОЩЕ: Тръмп връчи посмъртно най-високото отличие за цивилни в САЩ на Чарли Кърк

Кои са най-четените статии?

Данни, публикувани от Фондация Уикимедия, показват, че 40% от посещенията на страницата на Кърк идват от потребители извън САЩ, а 15 милиона от тях са регистрирани само на следващия ден след смъртта му.

Междувременно статията за Доналд Тръмп достигна до четвъртото място, като профилът на президента е бил прочетен от 25,1 милиона души. Страницата на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани е събрала 20,1 милиона посещения.

Миналата година страницата на Тръмп също достигна четвъртото място с 27 милиона прочитания, но беше леко изпреварена от Камала Харис, чиято страница е била прочетена 29 милиона пъти. Харис, която бе победена на президентските избори през 2024 г., не фигурира в тазгодишния списък. Междувременно Тръмп е присъствал в класацията осем пъти, макар че не е бил включен през 2022 и 2023 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: САЩ спират разглеждането на имиграционни документи и зелени карти

Страницата на Джей Ди Ванс, която през тази година е била 16-та по четене, миналата година заемаше 7-мо място. На второ място, изпреварвайки Тръмп и Мамдани, се нарежда страницата „Смъртни случаи през 2025 г.“, която е била посетена 42,5 милиона пъти. Страницата за смъртните случаи се обновява ежедневно от голям екип редактори и никога не е падала под третото място, откакто Фондацията започва да събира данни за посещаемостта.

Други известни смъртни случаи тази година, освен Кърк, включват Оззи Озбърн и папа Франциск, които също се появяват в списъка.

Папа Лев XIV, действащият лидер на Католическата църква, също е присъствал в класацията. Любопитно, че Ед Гийн, серийният убиец от 1950-те години, заема третото място с 31,2 милиона посещения на страницата му.

Повишеният интерес към Гийн се дължи основно на сериала „Monsters“ на Netflix, който драматизира неговите престъпления и в който Чарли Хънам играе ролята на отвратителния убиец.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Уикипедия статии Чарли Кърк
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес