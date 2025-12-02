Любопитно:

Белият дом защити адмирал, наредил повторна атака срещу лодка на заподозрени наркотрафиканти

Белият дом защити адмирал от военноморските сили, като заяви, че е действал "в рамките на правомощията си и закона", когато е наредил повторен удар по плавателен съд с предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море по време на военна операция на САЩ през септември. Тя  стана обект на разгорещен дебат и от двете партии в американския Конгрес, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Обяснението на Белия дом

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит представи обосновката за удара от 2 септември, след като в неделя конгресмени от двете партии обявиха подкрепата си за преразглеждане от Конгреса на военните удари на САЩ срещу плавателни съдове, заподозрени в контрабанда на наркотици в Карибско море и източната част на Тихия океан.

Конгресмените се аргументираха с публикувана от в. "Вашингтон пост" статия, според която американският министър на отбраната Пийт Хегсет е издал устна заповед за повторен удар, при който са загинали оцелелите на лодката при инцидента през септември.

В коментарите си пред журналисти Левит не оспори фактите от статията на "Вашингтон пост", че е имало оцелели след първоначалния удар по време на инцидента. Нейното обяснение дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп, попитан за инцидента, заяви - "Не бих искал това – не и повторен удар".

"Министър Хегсет е упълномощил адмирал Брадли да проведе тези удари", каза Левит, имайки предвид вицеадмирал Франк Брадли от военноморските сили на САЩ, който по това време е бил командир на Съвместното командване за специални операции. "Адмирал Брадли е действал в рамките на правомощията си и закона, като е ръководил операцията, за да гарантира, че лодката е унищожена и заплахата за САЩ е елиминирана", допълни Левит.

Конгресмени заявиха, че не знаят дали статията на "Вашингтон пост" от миналата седмица е достоверна, а някои републиканци се отнесоха скептично към нея. Все пак те заявиха, че информациите за нападения над оцелели от първоначалния удар пораждат сериозни правни опасения и заслужават по-нататъшно проучване.

Виолета Иванова
