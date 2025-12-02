Спорт:

Верижна катастрофа заради непочистено стъкло: Ужасяващо ВИДЕО

02 декември 2025, 10:05 часа 563 прочитания 0 коментара
Верижна катастрофа заради непочистено стъкло: Ужасяващо ВИДЕО

Шофьор на камион предизвика верижна катастрофа - всичко това, защото не си направи труда да избърше предното стъкло. 57-годишният шофьор на влекача Кристофър Трайб се удря с огромна сила в микробус, който пък удря други превозни средства отпред.

Ужасяващата катастрофа е заснет от видеорегистратор от кабината на камиона.

Шофьорът не вижда, че движещият се отпред автомобил намалява скоростта и го удря отзад с висока скорост.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
камион катастрофа верижна катастрофа
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес