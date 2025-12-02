Верижна катастрофа заради непочистено стъкло: Ужасяващо ВИДЕО

Шофьор на камион предизвика верижна катастрофа - всичко това, защото не си направи труда да избърше предното стъкло. 57-годишният шофьор на влекача Кристофър Трайб се удря с огромна сила в микробус, който пък удря други превозни средства отпред.
How is this even possible? A truck driver caused a chain-reaction crash — all because he couldn’t be bothered to wipe his windshield— NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2025
A court in Flintshire found him guilty — he was banned from driving for 1.5 years and received a 36-month suspended sentence. pic.twitter.com/4Ymu9v260a
Ужасяващата катастрофа е заснет от видеорегистратор от кабината на камиона.
Шофьорът не вижда, че движещият се отпред автомобил намалява скоростта и го удря отзад с висока скорост.
