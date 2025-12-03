Нормализира ли се кризата с боклука: Отговорът от общината

Въпреки някои изоставания при сметосъбирането на боклука в "Слатина" и други райони, според Столичната община то върви добре след изтичането на договорите с частните фирми. От понеделник в още три района е въведена временна организация. От общината се стараят за момента да не допускат по-сериозни кризи, отчете заместник-кметът по екологични въпроси Надежда Бобчева.

Снимка: БГНЕС

Ситуацията в район "Подуяне" тя определи като добра, тъй като районът е почистен, докато в "Слатина" има боклук за събиране в една трета от района. "И това, което съм говорила с колегите от район "Изгрев"е, че те вече разполагат с три големи камиона и от утре ще започнат също регулярното сметосъбиране и сметоизвозване в техния район."

Кварталите "Левски В" и "Левски Г" са обслужени напълно, а в "Сухата река" и "Хаджи Димитър" сметосъбирането е имало по-голямо забавяне, но от общината заявиха, че влизат в ритъм.

Половината от район "Слатина" е обслужена поне веднъж, посочи кметът на района Георги Илиев, като изрази надежда, че ще бъде постигнато задоволително ниво на сметопочистването в рамките на седмица и допълни, че има нужда от доброволци, които събират разделно.

