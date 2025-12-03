Спираме да превозваме руски товари: След 4 взрива в техен кораб, турска компания размисли

Компанията Beşiktaş Shipping, която е собственик на танкер, който беше сериозно повреден в близост до бреговете на Сенегал, спира всички превози, в които има руско участие. Корабът Mersin, за който става въпрос, е претърпял четири взрива в машинното отделение – каква точно обаче е причината за момента не е ясно, съобщава Reuters - Още: За 48 часа: Трети танкер, свързан с Русия, потъва (ВИДЕО)

В официално съобщение Beşiktaş Shipping уточнява, че спира незабавно транспортните си операции що се касае до руски клиенти. И уверява, че при работата си спазва всички санкционни режими, като особено много внимава за тавана в цената на руския петрол, възприет от Г-7 и ЕС.

"Ситуацията със сигурността в региона ескалира и след нова оценка смятаме, че рискът за нашите екипажи и плавателни съдове е неприемлив. Безопасността им е на първо място, затова спираме операциите с Русия", се казва в съобщението.

Всъщност случилото се с кораба на турската компания стана факт един ден, преди два други танкера от руския сенчест флот да бъдат атакувани от украински морски дронове в близост до турския бряг.

Bingo: Turkish firm Besiktas Shipping is halting all operations with Russia after one of its tankers was damaged off Senegal’s coast. The company said it had complied with international sanctions and the G7/EU price cap, but growing security risks have made continued shipping… pic.twitter.com/wuuarsVAKr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 2, 2025

