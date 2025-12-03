Спираме да превозваме руски товари: След 4 взрива в техен кораб, турска компания размисли

Любопитно:

Компанията Beşiktaş Shipping, която е собственик на танкер, който беше сериозно повреден в близост до бреговете на Сенегал, спира всички превози, в които има руско участие. Корабът Mersin, за който става въпрос, е претърпял четири взрива в машинното отделение – каква точно обаче е причината за момента не е ясно, съобщава Reuters - Още: За 48 часа: Трети танкер, свързан с Русия, потъва (ВИДЕО)

В официално съобщение Beşiktaş Shipping уточнява, че спира незабавно транспортните си операции що се касае до руски клиенти. И уверява, че при работата си спазва всички санкционни режими, като особено много внимава за тавана в цената на руския петрол, възприет от Г-7 и ЕС.

"Ситуацията със сигурността в региона ескалира и след нова оценка смятаме, че рискът за нашите екипажи и плавателни съдове е неприемлив. Безопасността им е на първо място, затова спираме операциите с Русия", се казва в съобщението.

Всъщност случилото се с кораба на турската компания стана факт един ден, преди два други танкера от руския сенчест флот да бъдат атакувани от украински морски дронове в близост до турския бряг.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
