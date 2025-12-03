Нетаняху е търсил помощ от Тръмп за помилването си в Израел

По време на телефонния им разговор на 1 декември, израелският премиер Бенямин Нетаняху поиска от президента на САЩ Доналд Тръмп повече подкрепа в усилията му за помилване от израелския президент, съобщава Axios, като цитира свои американски и израелски източници. В разговор, който се фокусира основно върху Газа и Сирия, лидерите обсъдиха и текущия процес срещу Нетаняху за корупция. Тръмп многократно се е намесвал в съдебния процес и вътрешната политика на Израел, за да настоява за прекратяване на тези производства.

Тръмп иска да помилват Нетаняху

Снимка: iStock

Миналия месец Тръмп изпрати официално писмо до израелския президент Ицхак Херцог, в което осъжда обвиненията срещу Нетаняху като "политически престъпления" и призовава Херцог да издаде помилване.

Още: Нетаняху е подал официално искане за помилване до израелския президент

В неделя Нетаняху изпрати официално писмо до Херцог с молба за помилване, за да му позволи да се съсредоточи върху националната сигурност на Израел и регионалните мирни споразумения.

Херцог каза, че ще разгледа молбата на Нетаняху, след като получи всички необходими правни становища. Този процес може да отнеме два месеца. По време на разговора в понеделник Нетаняху поиска от Тръмп да продължи да подкрепя усилията му за получаване на помилване, според двамата американски представители.

Тръмп казал на Нетаняху, че смята, че помилването ще проработи, но не се ангажирал с по-нататъшни стъпки, каза един американски служител. "Нетаняху иска Тръмп да направи повече, но президентът е направил всичко възможно", каза втори американски служител.

Израелски служител твърди, че Тръмп е повдигнал въпроса за помилването и е казал, че премиерът и президентът са се съгласили да продължат да го обсъждат в бъдеще. По време на разговора Тръмп също така е оказал натиск върху Нетаняху да промени курса си в Газа и Сирия.

Тръмп казал на Нетаняху, че трябва да бъде "по-добър партньор" в прилагането на мирното споразумение. Нетаняху каза, че прави най-доброто, което може, съобщиха американските служители.

Тръмп попитал Нетаняху защо Израел убива бойците на Хамас, хванати в капан в тунели в контролираните от Израел райони на Газа, вместо да се предадат. Израелският премиер отвърна с възражението и каза, че това е така, защото "те са въоръжени и опасни", казаха служителите.

САЩ се опитаха да посредничат за споразумение между Израел и Хамас, според което хванатите в капан бойци да получат амнистия, ако се предадат. Администрацията на Тръмп видя това като потенциален модел за разоръжаване на Хамас. Обаждането дойде три дни след като израелски въздушни удари в Сирия убиха 13 души и възмутиха Дамаск.

"Президентът каза на Нетаняху, че новото ръководство в Сирия се опитва да я направи по-добро място", каза служителят.

След разговора Нетаняху сякаш промени тона си по отношение на Сирия. В изявление във вторник той заяви, че е "възможно да се постигне споразумение със сирийците", ако исканията на Израел бъдат изпълнени.

