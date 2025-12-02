Тръмп заплаши с удари всички, които внасят наркотици в САЩ

Президентът Доналд Тръмп заяви, че скоро ще започне да нанася удари по цели вътре във Венецуела — ескалация на офанзивата на неговата администрация срещу предполагаеми наркотрафиканти, съобщи Си Ен Ен. „Ще започнем да извършваме и удари на сушата. Знаем къде живеят. Знаем къде живеят лошите, и много скоро ще започнем“, каза Тръмп по време на заседание на кабинета.

Той обмисля нанасяне на удари по цели във Венецуела от седмици — ход, който би отбелязал значително изостряне спрямо кампания, фокусирана досега изцяло върху атаки срещу лодки, за които властите твърдят, че превозват наркотици към САЩ.

Коментарите на президента от днес повтарят тези, направени на 27 ноември, когато по време на разговор с военнослужещи по случай Деня на благодарността заяви, че удари на сушата „много скоро“ ще започнат.

През последните дни администрацията е подложена на сериозен натиск заради действията си в тази офанзива, включително разкрития, че е извършен втори удар срещу лодка, след като първоначалната атака не е убила всички на борда.

Тръмп защити тези действия и аргументира, че кампанията е необходима, за да бъдат държани наркотиците извън САЩ, добавяйки, че ще бъде „много по-лесно“ да се нанасят удари по цели на сушата. Той също отказа да изключи удари срещу лица и в други държави, ако администрацията определи, че те внасят наркотици към САЩ. „Всеки, който прави това и го продава в нашата страна, подлежи на атака“, каза републиканецът.