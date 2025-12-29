В тила на Турция: Израел прави военни учения с Гърция и Кипър

Гърция, Израел и Кипър ще засилят съвместните си въздушни и военноморски учения в Източното Средиземноморие през 2026 г., задълбочавайки сътрудничеството си в областта на отбраната, съобщи Kathimerini, позовавайки се на гръцки военни служители и високопоставен източник. Трите страни се сближиха през последното десетилетие чрез съвместни военни учения, обществени поръчки в областта на отбраната и сътрудничество в енергетиката, събития, наблюдавани отблизо от регионалния съперник Турция.

Високопоставен гръцки служител, запознат с въпроса, заяви, че военната сделка ще обхваща съвместни военноморски и въздушни учения и трансфер на ноу-хау от Израел към Гърция и Кипър за справяне както с „асиметрични“, така и със „симетрични“ заплахи.

„Гърция и Израел ще засилят съвместните учения след прекратяването на огъня в Газа, с участието на Кипър“, каза служителят, добавяйки, че Гърция планира да се присъедини към военноморските учения на Израел „Noble Dina“ през следващите месеци в Източното Средиземноморие.

Нямаше незабавен коментар от кипърското правителство, но ключова опозиционна партия, комунистическата АКЕЛ, изрази опасения. „Г-н Христодулидес продължава да задълбочава военно-политическото сътрудничество с Израел, без да обмисля рисковете и последиците от този избор“, се казва в изявление. ОЩЕ: Задкулисно раздвижване по въпроса за морските граници в Източното Средиземноморие

Имат споразумение

Генералният щаб на гръцките въоръжени сили (GEETHA) съобщи, че висши военни служители от трите страни са подписали съвместен план за действие за сътрудничество в областта на отбраната миналата седмица в Кипър. Не бяха дадени допълнителни подробности.

Споразумението е резултат от среща в Йерусалим между премиера Кириакос Мицотакис, кипърския президент Никос Христодулидес и израелския премиер Бенямин Нетаняху, на която те подписаха споразумение за засилване на сътрудничеството в областта на морската сигурност и развитие на проекти за енергийни взаимосвързване.

Въоръжението от Израел

Гърция и Кипър вече са закупили ракетни системи от Израел на стойност милиарди евро. Атина също така води преговори за закупуване от Израел на средно-и дългообхватни противовъздушни и противобалистични ракетни системи за планирана многослойна система за противовъздушна и дронова отбрана, известна като „Ахилов щит“, чиято стойност се оценява на около 3 милиарда евро.

Този месец гръцкият парламент одобри закупуването на 36 ракетни артилерийски системи PULS от Израел за укрепване на отбраната по североизточната граница на Гърция с Турция и на гръцките острови в Егейско море. ОЩЕ: Не се подчиняват на никоя ос: Либия иска преговори за Средиземно море