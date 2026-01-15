Задържаха известен актьор, обвинен е в сексуално насилие над деца (ВИДЕО)

Известен актьор е бил задържан по обвинения в сексуално насилие над деца. Става дума за носителя на награда "Еми" Тимъти Бъсфилд, а обвиненията са за негови действия по време на снимките на телевизионен сериал в Ню Мексико, САЩ, предаде Асошиейтед прес. Изслушване ще бъде насрочено в рамките на пет работни дни, за да се определи дали той остава в ареста. Полицията в Албъкърки е издала заповед за ареста миналата седмица по две обвинения срещу актьора за сексуален контакт с непълнолетно лице и едно обвинение за насилие над дете. Предполагаемите действия са извършени на снимачната площадка на сериала "Чистачката" ("The Cleaning Lady").

Снимка: Getty Images

Бъсфилд, който е женен за актрисата Мелиса Гилбърт и е известен с ролите си в "Западното крило", "Поле на мечтите" и "Thirtysomething", отхвърля обвиненията. Във видеоклип, споделен преди да се предаде, Бъсфилд нарече обвиненията лъжи. По време на явяването си в съда в сряда той стоеше мълчаливо в оранжеви затворнически дрехи, докато адвокатът му говореше, уточнява АП.

Подробности

Според жалбата, дете е съобщило, че е било на 7 години, когато Бъсфилд го е докоснал по дрехите, и това се е случило отново, когато е било на 8. Детето е казало, че се е страхувало да каже за това, защото Бъсфилд е режисьор. Братът близнак на момчето е казал, че също е бил докосван, но не е уточнил къде. Майката на близнаците е съобщила, че посегателствата са се случили между ноември 2022 г. и пролетта на 2024 г. Бъсфилд е отрекъл обвиненията в хода на полицейския разпит и е предположил, че майката е търсила отмъщение, след като децата ѝ са били заменени в сериала, аргумент, повторен и от адвоката му, пише АП.

Разследването е започнало през ноември 2024 г. след обаждане от лекар в болницата на Университета на Ню Мексико. Адвокатът на Бъсфилд е заявил, че разследване на компанията Warner Bros. не е могло да потвърди обвиненията, въпреки че прокурорите са заявили, че ключови свидетели не са били разпитани, пише БТА.