Мъжът с най-малкия пенис в света проговори за точния размер (ВИДЕО)

02 март 2026, 21:58 часа 275 прочитания 0 коментара
Американски гражданин стана известен в социалните медии след изненадващо изявление. 38-годишният мъж разкри размера на пениса си и предизвика всеки да докаже, че има по-малък микропенис от неговия, в опит да намали стигмата. В интервю за YouTube канала на TMZ Филипс твърди, че пенисът му е само 0,38 инча в ерекция или 9,6 милиметра. Размерът е подобен на този на малкия му нокът, както самият той илюстрира в интервюто. "Когато е в състояние на покой, е по-малък от това", казва той. "Приканвам всеки да ме надмине", добавя той.

Филипс принадлежи към 0,6% от световното население, което страда от това рядко състояние. Микропенисът се определя като пенис с дължина по-малка от 2,67 инча в ерекция (6,7 см), според медицинските специалисти. Това е състояние, което причинява психологически проблеми и комплекси, тъй като затруднява задоволителния полов акт и дори изпускането на урина.

"Основната причина, поради която отидох на лекар, беше, че пенисът ми е твърде малък, за да правя секс. Имах няколко сексуални преживявания и не успях да го вкарам. Оттам нататък просто спрях да се опитвам да излизам на срещи и загубих интерес", обясни той.

Възможна операция?

Филипс търси признание от Книгата на рекордите на Гинес и помощ за хората с неговия проблем под формата на медицинска интервенция. "Има някои операции, но те биха могли да увеличат размера ми само с 2 до 3 сантиметра. Обмислям го, но ако това е всичко, което мога да спечеля, все още ще бъда в спектъра на микропениса, така че не съм сигурен дали си заслужава", каза той. "Преди пазех проблема си в тайна. Когато бях тийнейджър и на двайсет и няколко години, винаги бях сам, въпреки че имах приятели. Те се чудеха защо не излизам с никого и аз не исках да преминавам през това. Те не ме притесняваха, защото никой не знаеше. Не мога да излизам и да имам еднократни връзки, но това засяга и способността ми да ползвам тоалетната, самочувствието ми", каза той.

0,38 инча на Филипс контрастират с 48 сантиметра на Роберто Ескивел Кабрера, считан от мнозина за мъжа с най-големия пенис в света. Официално най-големият пенис принадлежи на актьора Джон Фалкон с 35 сантиметра, тъй като случаят на Кабрера не се оценява поради различни проблеми, които биха променили реалната биологична мярка на неговия член, пише "Marca".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
