Иран иска да преговаря, Тръмп: "Твърде късно е"

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че иранците искат да преговарят и отговаря, че е твърде късно, става ясно от кратко негово съобщение, публикувано в Truth Social, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. В публикацията си Тръмп твърди, че „иранската противовъздушна отбрана, военновъздушните сили, флотът и тяхното ръководство вече не съществуват“ и че иранците сега „искат да преговарят“. „Отговорих: „Твърде късно е“, заявява той в отговор на статия, публикувана във Washington Post, озаглавена: „Свидетели сме на раждането на доктрината на Тръмп“.

Снимка на екрана: Donald J.Trump/Truth Social

Припомняме, че в събота, 28 февруари, 2026 г., САЩ и Израел предприеха атаки срещу Иран, вследствие на което беше убит върховния ирански лидер Али Хаменей, както и редица високопоставени ръководители.

Междувременно Техеран започна да атакува Израел, но и съседните си арабски страни, включително бяха изстреляни дронове срещу британски бази в Кипър, която е страна-член на ЕС и негова външна граница.

Израел призова държавите да прекъснат контакт с Иран

Междувременно Израел призова всички държави да прекъснат връзка с Иран. "След нападението на Иран срещу всички негови съседи и клането на собствения му народ, страните по света трябва да прекъснат всички връзки с тази страна“, заяви израелският външен министър Гидеон Саар по време на видеоконференция с всички чуждестранни посланици, разположени в Израел, според изявление от неговия офис, предаде още френското издание. ОЩЕ: Зеленски използва Близкия изток, за да вгорчи живота на Путин. Руските планове за война – на показ (ОБЗОР - ВИДЕО)