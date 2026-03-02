Тръмп: Ще продължим ударите колкото е нужно. Няма да ми омръзне (ВИДЕА)

От самото начало прогнозирахме четири до пет седмици за военните действия срещу Иран, но имаме възможност да продължим много по-дълго. И ще го направим. Това каза американският президент Доналд Тръмп в изявление пред медиите. "Някой каза днес: "Е, президентът иска да го направи много бързо. След това ще му омръзне." Аз не се отегчавам. Няма нищо скучно в това", добави той.
И още: "Иранското военно ръководство, както знаете, беше унищожено за около час, така че сме доста изпреварили графика".
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
From the beginning, we projected four to five weeks, but we have the capability to go far longer than that. We’ll do it.
Somebody said today — they said, “Oh well, the President wants to do it really quickly. After that, he’ll get bored.” I don’t get bored.… pic.twitter.com/ytpJcOwFl0
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
We projected four weeks to complete it. The military leadership — and as you know — that was done in about an hour, so we’re ahead of schedule there by a lot. pic.twitter.com/2vYzrXWkIH
"След унищожаването на ядрената програма на Иран, предупредихме Иран да не прави никакви опити за възстановяване на друго място, защото те не са в състояние да използват тези ядрени обекти, които ние взривихме толкова мощно. Но те игнорираха тези предупреждения и отказаха да прекратят разработването на ядрени оръжия", каза още Тръмп.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Following our obliteration of Iran's nuclear program, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were not able to use the ones we so powerfully blew up.
But they ignored those warnings and refused to cease their… pic.twitter.com/72fcUelNYA
По-рано в интервю за CNN Тръмп каза, че голямата вълна в конфликта с Иран тепърва предстои. По думите му Вашингтон все още не е нанесъл най-сериозните си удари, а по-мащабни действия се очакват скоро.
"Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно. Голямата вълна още не е минала. Тя предстои скоро", каза той.