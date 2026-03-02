Войната в Украйна:

Тръмп: Ще продължим ударите колкото е нужно. Няма да ми омръзне (ВИДЕА)

От самото начало прогнозирахме четири до пет седмици за военните действия срещу Иран, но имаме възможност да продължим много по-дълго. И ще го направим. Това каза американският президент Доналд Тръмп в изявление пред медиите. "Някой каза днес: "Е, президентът иска да го направи много бързо. След това ще му омръзне." Аз не се отегчавам. Няма нищо скучно в това", добави той.

И още: "Иранското военно ръководство, както знаете, беше унищожено за около час, така че сме доста изпреварили графика".

"След унищожаването на ядрената програма на Иран, предупредихме Иран да не прави никакви опити за възстановяване на друго място, защото те не са в състояние да използват тези ядрени обекти, които ние взривихме толкова мощно. Но те игнорираха тези предупреждения и отказаха да прекратят разработването на ядрени оръжия", каза още Тръмп.

По-рано в интервю за CNN Тръмп каза, че голямата вълна в конфликта с Иран тепърва предстои. По думите му Вашингтон все още не е нанесъл най-сериозните си удари, а по-мащабни действия се очакват скоро.

"Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно. Голямата вълна още не е минала. Тя предстои скоро", каза той.

Елена Страхилова
