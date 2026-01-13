Лайфстайл:

Легендата Хулио Иглесиас е обвинен в сексуално насилие

13 януари 2026, 17:03 часа 0 коментара
Легендарният испански певец Хулио Иглесиас е в центъра на сериозен скандал след публикуването на журналистическо разследване в сътрудничество между elDiario.es и Univision Noticias, в което две жени, които са работили в неговите имения, го обвиняват в предполагаемо сексуално насилие и злоупотреба с власт по време на тяхното наемане през 2021 г.

Снимка: Getty Images

Според свидетелствата, събрани от медиите, домашна прислужница и физиотерапевт, едната от които на 22 години, които са били на вътрешен договор в резиденциите на артиста в Доминиканската република и Бахамите, твърдят, че са претърпели поведение, което описват като сексуално насилие, докосване без съгласие и натиск да встъпят в интимни отношения без тяхното съгласие.

Подробности

Жалбоподателите описват също така среда на контрол, унижение и непрекъснато тормозене, с дълги работни часове и ограничения на свободата им на движение. В твърденията се посочва, че тези ситуации са възникнали, когато Иглесиас, който тогава е бил на около 77 години, е упражнявал силно доминиране в работната среда, подсилено от йерархията и изолацията в именията на певеца. Една от жените каза, че се е чувствала "като обект", като обясни, че Иглесиас "ме е използвал почти всяка вечер", а и двете са съобщили, че са били удряни и физически и вербално малтретирани, както и че са били подложени на нежелано проникване. Според разказа на жалбоподателките, тези контакти почти винаги са се случвали с участието на друг служител, който е бил по-висш от тях.

Снимка: Getty Images

Към момента няма официална жалба. Подробностите от разследването на elDiario.es и Univision Noticias включват разкази за физическа и социална изолация: в продължение на дълги периоди работниците са оставали във вилата, без да могат да я напускат свободно. Освен това медиите, които са имали достъп до документи, потвърждават съществуването на трудови договори, съобщения в WhatsApp, регистри на телефонни разговори и други доказателства, които подробно описват отношенията между Иглесиас и бившите служители.

Досега обвинителите не са подали официална жалба до съдебните власти, така че твърденията остават предполагаеми и не са били предмет на съдебно производство в наказателен съд. Иглесиас и неговият екип не са направили публично изявление по въпроса, а медиите, които са се опитали да се свържат с него, не са получили отговор, пише "Marca".

