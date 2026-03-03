САЩ честитиха националния празник на България

От името на Съединените американски щати поздравявам народа на България по случай вашия национален празник. Днес се присъединяваме към вас в отбелязването на 148 години от освобождението на България". Това гласи поздравително послание, публикувано на сайта на американския Държавен департамент по повод 3 март.

"Като доверени съюзници - Съединените щати и България споделят дълбока ангажираност към мира, сигурността и просперитета. Нашето тясно сътрудничество в областта на отбраната укрепва способностите за защита на България и източния фланг на НАТО. Двустранното сътрудничество в енергийния сектор засилва енергийната сигурност в Черноморския регион и насърчава нови инвестиции, икономически партньорства и просперитет и за двете държави", пише в поздравителното писмо от ведомството, оглавявано от държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

И се допълва: "Приветстваме лидерството на България в Съвета за мир и очакваме с нетърпение да задълбочим партньорството си и през следващите години в изпълнение на споделените ни цели".

