Заради "Ел Ниньо": Аржентина затвори водопадите Игуасу за туристи

Достъпа на туристи до водопадите Игуасу в североизточната част на Аржентина бе временно ограничен заради покачването на нивото на едноименната река. Междувременно бяха издадени предупреждения за повишаване на водата и в реките Парана и Уругвай вследствие на валежите, предизвикани от климатичния феномен "Ел Ниньо".

ОЩЕ: Сянката на "Ел Ниньо": Очаква ли ни най-горещата година в историята през 2027-а?

Ръководството на националния парк "Игуасу" и компанията, която управлява туристическия обект по концесия, ограничиха достъпа до туристическите зони на водопадите, след като дебитът на река Игуасу надхвърли 12 000 кубични метра в секунда, което е над шест пъти над обичайното средно равнище.

По-късно управата на парка съобщи за "постепенно намаляване" на водния дебит, което позволява "премахване на превантивното ограничение на достъпа".

Заради покачването на водите паркът вече е бил затварян през 2023 и 2024 г., по време на предишен епизод на "Ел Ниньо", при които бяха разрушени пешеходни мостове в туристическата зона "Гърлото на дявола".