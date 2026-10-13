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Заради "Ел Ниньо": Аржентина затвори водопадите Игуасу за туристи

13 октомври 2026, 6:35 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: StockSnap / Pixabay
Заради "Ел Ниньо": Аржентина затвори водопадите Игуасу за туристи

Достъпа на туристи до водопадите Игуасу в североизточната част на Аржентина бе временно ограничен заради покачването на нивото на едноименната река. Междувременно бяха издадени предупреждения за повишаване на водата и в реките Парана и Уругвай вследствие на валежите, предизвикани от климатичния феномен "Ел Ниньо".

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Ръководството на националния парк "Игуасу" и компанията, която управлява туристическия обект по концесия, ограничиха достъпа до туристическите зони на водопадите, след като дебитът на река Игуасу надхвърли 12 000 кубични метра в секунда, което е над шест пъти над обичайното средно равнище.

По-късно управата на парка съобщи за "постепенно намаляване" на водния дебит, което позволява "премахване на превантивното ограничение на достъпа".

Заради покачването на водите паркът вече е бил затварян през 2023 и 2024 г., по време на предишен епизод на "Ел Ниньо", при които бяха разрушени пешеходни мостове в туристическата зона "Гърлото на дявола".

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Аржентина водопади Ел Ниньо
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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