Сянката на "Ел Ниньо": Очаква ли ни най-горещата година в историята през 2027-а?

Климатолозите отправят сериозни предупреждения, че тазгодишното явление "Ел Ниньо" може да се окаже най-силното в съвременната история. Това създава предпоставки 2027 г. да се превърне в най-горещата откакто се водят метеорологични наблюдения, поставяйки нови изпитания пред планетата. ОЩЕ: Наводнения, адски жеги и пожари: Кои държави ще бъдат най-силно засегнати от Ел Ниньо 2027

Температурни рекорди и глобални рискове

Температурата на повърхностните води в екваториалната част на Тихия океан вече надхвърли най-високите стойности, регистрирани по време на предишни прояви на феномена. Пикът на тазгодишното "Ел Ниньо" се очаква в края на есента или началото на зимата. Експертни оценки сочат, че в периода между юни 2026 г. и февруари 2027 г. екстремните горещини могат да допринесат за над 450 000 допълнителни смъртни случая в световен мащаб.

Затоплянето води след себе си и тежки климатични аномалии:

Повишен риск от наводнения: Засяга Южна Америка, южните части на САЩ, Източна Африка и Централна Азия.

Засяга Южна Америка, южните части на САЩ, Източна Африка и Централна Азия. Суши и горски пожари: Застрашени са големи части от Австралия, северните райони на Южна Америка и държави като Индонезия.

Времето в Европа

В Европа метеорологичното въздействие на феномена обикновено е по-косвено и слабо изразено в сравнение с тропиците. По-късно през годината то може да доведе до по-нестабилно време – например по-мека, дъждовна и ветровита есен и начало на зимата.

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Въпреки това експертите предупреждават за скрита заплаха - "Ел Ниньо" има потенциала да отслаби силните западни ветрове, които циркулират около Арктика на височина между 10 и 50 километра и задържат студения въздух на север.

Когато този вихър отслабне, се увеличава рискът от внезапно стратосферно затопляне. При това явление температурите в стратосферата се повишават рязко с до 50 градуса само за няколко дни, а студеният въздух се спуска към по-ниските атмосферни слоеве.

Ще ни скове ли тежък студ?

Въпреки спекулациите в медиите за настъпването на "сковаващ студ" в Европа заради отслабения полярен вихър, метеоролозите призовават за умереност. Британската метеорологична служба пояснява, че зимното време на континента се определя от сложна комбинация от фактори, включително антропогенните климатични промени.

"Макар да е известна връзката между "Ел Ниньо" и по-студен край на зимата, такъв развой в никакъв случай не е гарантиран", коментира Греъм Мадж, говорител по въпросите на климата в Британската метеорологична служба. Самите събития от типа на стратосферното затопляне могат да бъдат прогнозирани надеждно едва около седмица предварително, тъй като множество динамични процеси оформят зимната картина в Европа.