САЩ вероятно ще отложат за следващата година обявяването на решенията си за бъдещето на американското военно присъствие в Европа. Това съобщиха дипломати в Брюксел, цитирани от Франс прес. На 17 ноември американският заместник-министър на отбраната Елбридж Колби заяви, че прегледът на разположението на американските сили в Европа ще бъде представен на ръководителя на Пентагона Пийт Хегсет до 1 декември.

Външните министри на страните от НАТО ще се срещнат в Брюксел на 2 декември, но от Вашингтон не се очаква да направят съобщение по темата в рамките на срещата. „Обявяването на решенията относно прегледа на военното присъствие вероятно ще бъде отложено за следващата година“, заяви европейски дипломат пред АФП.

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Решенията се очакват с голямо внимание в Брюксел. Няколко европейски държави изразиха опасения, че евентуално драстично намаляване на американските войски в Европа може да отслаби способността на НАТО да възпира руската заплаха, пише БТА. От Вашингтон обаче многократно са отхвърляли подобни опасения. „Непрекъснато повтаряме, че ще останем ангажирани в Европа“, заяви Колби в края на юли.

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Процесът по преразглеждане на американското военно присъствие в Европа започна на 28 юли. Той включва и оценка на използването на военните бази от американските въоръжени сили. САЩ отправиха остри критики към европейски държави, които отказаха да разрешат на американските военни да използват бази на НАТО на тяхна територия по време на войната срещу Иран, отбелязва АФП.

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Припомняме, че Доналд Тръмп нееднократно се изказа остро срещу европейскиете си партньори в НАТО. Причина за това бе не само отказът да го подкрепят военно в ударите срещу Иран, но и ниските по думите му военни разходи. Ситуацията във Вашингтон обаче се промени сериозно след победата на Демократическата партия на междинните избори на 3 ноември, след която те ще контролират и двете камари на Конгреса след Нова година. Дори още преди да са поели контрола, демократите опитаха да отстранят от поста му военният министър Пийт Хегсет. И макар този опит да се провали, според мнозина свалянето на Хегсет от власт изглежда сигурно след 3 януари, тъй като демократите се обявиха категорично против войната срещу Иран, на която шефът на Пентагона е горещ поддръжник.