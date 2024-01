Мобилизацията на нови войници в Украйна: Много проблеми и политически горещ картоф

В Украйна младите хора, които не са готови да се бият, следят отблизо кодираните "прогнози за времето". "Висока облачност по пътя от село Заваловка до Макаров. Всяка кола е замеряна със снежни топки", информира анонимен канал в Telegram за две населени места западно от украинската столица. В самия Киев, предупреждават администраторите, има "дъжд" на места, включително в популярен хранителен магазин и в най-близката до Киевския политехнически институт метростанция, както и "виелица" на бензиностанция северно от града.

Всъщност през седмицата в района на Киев паднаха много малко валежи и със сигурност не беше регистриран дъжд, камо ли буря. Но повече от 200 000 души, които следят ранните сутрешни новини за времето в Киев в Телеграм, обикновено съобщавани между един и пет часа сутринта, знаят, че "сняг" и "дъжд" всъщност се отнасят за военни комисари, които търсят млади хора, годни за военна служба.

Мобилизация за нови войници: Нужна е, но как?

След две години конфликт, голямата руска армия отново тръгна напред по цялата 1000-километрова фронтова линия, а украинските въоръжени сили (ВСУ) отчаяно се нуждаят от нови бойци. Много военнослужещи не са напускали окопите от първия ден на военните действия. Наскоро членове на техните семейства организираха протест в Киев с призив за ротация: Искане да дойдат следващите: Протест за демобилизация в Украйна. Путин изкушава с мир (ВИДЕО)

Украинското общество беше смаяно от търсения набор нови войници - от 450 000 до 500 000. Защото по-голямата част от страната е свикнала с предупрежденията за въздушно нападение, с опасностите и неудобствата на битките, докато други се бият, за да е само това и войната да не дойде директно в домовете на всички.

Правителството на украинския президент Володимир Зеленски и самият той не желаят да наредят масова мобилизация - вместо това военни комисари прибират бягащи от регистрация за военна служба млади хора от улиците и след това те биват изпращани направо на фронта. Но тази тактика вече е изхабена. 39-годишен доброволец от НПО на име Сергей твърди, че негов колега наскоро бил "отвлечен" на улица в Лвов и изпратен да служи в танкова бригада. "Има много подобни истории, но за тях не се говори", добави Сергей, чиято фамилия не канадското издание The Globe and The Mail*, защото той също се страхува да не бъде призован.

Силите за сигурност на Украйна вече блокираха канал в интернет, който предупреждаваше жителите на Лвов за движенията на военните комисари. Чувствителността на темата я превърна в наболял политически въпрос. На пресконференция през декември, 2023 година Зеленски нарече искането на украинския генщаб за такъв брой наборници неразумно, а главнокомандващият украинската армия генерал Валерий Залужни отвърна, че за числа не може да се говори така, войната изисква и има определени нужди - следва да има законова рамка и армията да е наясно. След като се е убедил в неизбежността от нова вълна на мобилизация, Зеленски даде правото на парламента на страната, който се контролира от неговата партия "Слуга на народа", да разработи ново законодателство, а не само да издава президентски укази. Законодателството обаче още не е влязло за обсъждане в парламента.

Законопроектът за мобилизация, който намалява наборната възраст за мъжете от 27 на 25 години и увеличава броя на диагнозите за освобождаване от военна служба, беше публикуван в нощта на 25 декември, когато много украинци празнуваха Коледа. Но поради политическата буря, която се появи, украинският омбудсман Дмитрий Лубинец нарече редица разпоредби нарушаващи конституцията. Министърът на отбраната Рустем Умеров каза, че новото, преработено издание ще бъде представено в парламента в близко бъдеще.

От началото на войната на мъжете на възраст от 18 до 60 години е забранено да напускат Украйна, но е напълно възможно да получат временно отлагане за мобилизация - зависи дали се грижат за някого, дали учат и т.н. Жените са освободени от наборна служба, въпреки че 60 000 отидоха да служат доброволно, от които 5 000 станаха войници.

В момента Украйна има армия от 850 000 военнослужещи. По-голямата армия на Русия ѝ позволява да ротира войските на фронтовата линия и да въвежда свежи сили в битка по-често, отколкото Украйна може да направи това. "Трябва да създадем система за смяна на войниците, за да могат те наистина да си починат и да се възстановят. За съжаление боевете ще отнемат много време и е необходимо и ротацията да се планира", счита секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) на Украйна Олексий Данилов.

Според експерти Зеленски се опитва да извърши масова мобилизация, като същевременно се дистанцира политически от процеса. "Президентът и неговата администрация до голяма степен прехвърлиха тежестта на мобилизацията върху генерал Залужни и военното командване, считайки мярката за убиец на рейтинги", каза Петър Залмаев, директор на нестопанската международна организация Eurasia Democracy Initiative.

Перспективата да бъдат призовани в армията се оказала шок за "хипстърите от Киев и други градове на Украйна", които досега са успели да се укрият. "Трудното, студено осъзнаване дойде, че ако догодина поне половин милион души не преминат свръхбързо основно обучение и не бъдат хвърлени в битка при Авдеевка, държавата може да бъде загубена". Авдеевка е разрушен град на фронтовата линия в югоизточната част на Донбас, откъдето превъзхождащите руски сили се опитват да изтласкват украинските войски: Нови руски висоти: Строим наш морал. В Авдеевка украинците контраатакуват (ВИДЕО)

Неизбежно е да влезеш в армията - намери къде да служиш, за да помогнеш истински

Работата на 33-годишния Владислав Грезиев е да помага на потенциалните войници да преодолеят страховете си и да променят начина, по който мислят за служба в украинската армия. Той оглавява социалното предприятие "Лоби Х", което има договор с украинските въоръжени сили и съпоставя уменията и смелостта на потенциалните новобранци с изискванията на конкретни звена. Според Грезиев организацията има за цел да помогне на армията, все още преследвана от съветското си минало, да използва по най-добрия начин таланта, с който разполага, като съпостави получените заявления със свободните места в 300 военни части. През последните седмици центърът получи рекорден брой нови заявления.

Новите кандидати, казва той, искат да имат някакъв контрол върху съдбата си и да избират как и къде да служат - алтернатива на натиска и принудата. "Това е много подобно на подхода добро ченге/лошо ченге", обясни Грезиев за услугите на Лоби X, която се финансира от международната фондация Renaissance и някои западни посолства в Киев, предоставяйки безплатни услуги: "Хората разбраха, че няма друг начин, освен да се присъедият към въоръжените сили на Украйна, така че най-добре е да се подготвят, да преминат военно обучение, да намерят военна част, която харесват, където искат да служат, и подходяща длъжност за себе си".

Но Грезиев, който е служил в отбранителния резерв в началото на войната и след това е намерил по-добър начин да служи на родината си, казва, че броят от 500 000 души е нереалистичен, защото армията почти сигурно няма да може да обучи толкова много бойци достатъчно бързо. Зеленски също припомня икономическите последици от това, че много данъкоплатци са напуснали работните си места, като същевременно са увеличени заплатите на стотици хиляди военни - кой ще работи, за да има пари за това?

Грезиев счита, че е необходимо да се използват по-рационално човешките ресурси и да се намери модерен метод за провеждане на военна служба. "Важно е да излезете с разумно решение, а не просто да обявите брой от половин милион", каза той. Всичко опира до качеството. Службата в избрана специалност в избрана бойна част, използвайки вашите силни страни, ще бъде много по-ефективна. Това е разликата между нашите системи: авторитарни и демократични.

Нуждата от "нова кръв" отразява ситуацията на фронтовата линия. Руските войски отново атакуват и искат да поемат изцяло инициативата с голям успех - непосредствените им цели са Авдеевка и Купянск. Николай Белесков, изследовател в Националния институт за стратегически изследвания на Украйна, който предоставя стратегически анализи на кабинета на Зеленски, счита, че Русия е демонстрирала способността да задържи 15 до 20% от украинската територия, която вече е окупирана. Въпреки това, за да получи контрол над нови земи, Кремъл ще трябва да увеличи броя на своите мобилизирани: Русия във война с НАТО: Какво трябва на руската армия - говори украински военен експерт

* Публикация: Марк Маккинън, за The Globe

Превод: Ганчо Каменарски