Дан Фоглър става част от фантастичния свят на Aniventure Comic Con 2024

Актьорът и комик, познат от хитовия фентъзи спиноф "Фантастични животни" ("Fantastic Beasts") – предистория на книжната и филмова поредица за Хари Потър, идва в България на 6 и 7 юли като специален гост на Aniventure Comic Con . Актьорът ще има собствен панел на главната сцена на фестивала, както и няколко часа на разположение за автографи и снимки с феновете си в България. Освен с образа на Джейкъб Ковалски (Jacob Kowalski), Дан впечатлява и с участието си в сериалите "The Walking Dead" и "The Offer", филмите "Fanboys", "Balls of Fury", "Good Luck Chuck", "Kung Fu Panda" и много други.

Към него ще се присъедини и едно от най-популярните имена в косплей културата – ERZA Cosplay от Германия. Тя ще бъде част от международното жури на дългоочаквания косплей конкурс, който тази година ще даде невероятната възможност на двама косплейъри да спечелят участие в "Pop Culture Hiroshima" в Япония.

Дан Фоглър

По всичко личи, че програмата на тазгодишното издание на Aniventure Comic Con ще бъде пълно с изненади и вдъхновяващи артисти. Освен среща с Рос Марканд ("The Walking Dead", "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame", "Invincible", "What If…?"), феновете ще могат да се запознаят лично и с актьора Дан Фоглър. Преди да стане част от "Магьосническият свят" на Дж. К. Роулинг с ролята си във филмите "Фантастични животни и къде да ги намерим", "Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд" и "Фантастични животни: Тайните на Дъмбълдор", Дан прави своя дебют на Бродуей като Уилям Барфи в пиесата "The 25th Annual Putnam County Spelling Bee". Това му носи награда "Тони" за "Най-добър актьор в мюзикъл" през 2015 година.

Снимка: Aniventure Comic Con

Звездата му започва да грее все по-ярко, а успехите и предложенията за участия в големи холивудски продукции не спират. Така днес Дан Фоглър се подписва в редица сериали и филми като "The Walking Dead", "Тhe Оffer", "The Goldbergs", "Hannibal", "The Good Wife", "Man Up!", "Fanboys", "Balls of Fury", "Good Luck Chuck", "Take Me Home Tonight" и още много други. Запомнящият се глас на актьора озвучава и хитовия анимационен филм "Kung Fu Panda", където си партнира с Джак Блек и Джеки Чан, а заедно със Стийв Карел и Джим Кери стоят зад гласовете в "Horton Hears A Who!". Наред с всички тези фантастични роли, Фоглър пише и режисира пиеси и филми. Билетите за среща с актьора вече са налични и в ограничено количество в мрежата на Ивентим в цялата страна.

ERZA Cosplay

Вълнуващите гости на Aniventure Comic Con не спират дотук. Специално от Германия пристига един от най-популярните и уважавани косплей артисти в света – ERZA Cosplay.

Като майстор златар, Erza развива креативността и усета си за дизайн до съвършенство. Това я прави един от най-популярните Armor cosplayers в света. Голямата броня е нейният отличителен белег, а работата ѝ в косплей общността за последните 20 години я отвежда в редица страни като съдия и организатор на множество състезания. Ето защо е истинска привилегия да посрещнем ERZA Cosplay като част от журито в косплей конкурса на Aniventure Comic Con.

Снимка: Baum Photography

Регистрационната форма за участие в ревюто, което и тази година ще се проведе в различни категории, е отворена. Всеки, желаещ да се включи в надпреварата, може да го направи, като попълни нужните формуляри до 16 юни. Голямата изненада тази година е, че конкурсът ще излъчи двама представители от България, които ще участват в "Pop Culture Hiroshima" в Япония.

Наред с тази извънредно добра новина, организаторите напомнят на всички фенове на популярната култура, че текат записвания за състезанието по K-POP и AMV (Anime Music Videos). Отворена е регистрацията и за манга конкурса на тема "Носталгия", а всички любители на рисуването могат да кандидатстват със своите творби на тема "Отражения".

Няма да липсва и богато разнообразие от работилници, лекции и панели с гост-звезди, легендарни художници от света на комиксите, демонстрации и прожекции, гейминг турнири с големи награди и oще много други атрактивни зони и участници. Повече подробности очаквайте скоро.

Двудневни, еднодневни, ULTRA и MEET&GREET билети за Aniventure Comic Con 2024 могат да бъдат закупени от https://www.comiccon.bg или в мрежата на Eventim в цялата страна.