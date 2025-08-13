Поне две руски рафинерии и руски завод станаха цел на украински дронове

Нова атака с дронове се е случила в малките часове на тази нощ в Русия. Този път става въпрос за Волгоградска област. Губернаторът на областта Андрей Бочаров твърди, че отломки от дронове са ударили покрива на 16-етажна сграда - информацията може да бъде намерена в официалния канал на администрацията на Волгоградска област в Телеграм.

"Тази нощ подразделенията за противовъздушна отбрана на руското военно министерство работиха срещу масирана атака с безпилотни летателни апарати на територията на Волгоградска област. Към 2:30 часа няма жертви или щети по обекти. В Тракторозаводския район на Волгоград са регистрирани отломки от безпилотни летателни апарати, падащи върху покрива на 16-етажна жилищна сграда на улица "Опълченска". Специалисти от службите за спешна помощ евакуират жителите на сградата, за да осигурят безопасност, докато сапьори оглеждат отломките", пише ръководителят на областта.

Бочаров добавя, че е възложил на кмета на Волгоград да осигури автобуси, с които да бъдат извозени и временно настанени на друго място хората, живеещи в сградата, където има паднали отломки от дронове.

Красноарменският район на Волгоград също е бил атакуван, поне според твърдения на местни жители в Телеграм. Там се намира петролна рафинерния на "Лукойл".

И още - прокремълският телеграм канал Shot съобщава, че е имало атака срещу рафинерията в района на руския град Славянск-на-Кубан, Краснодарския край. Имало паднали отломки на дрон на територията на рафинерията и е подпален микробус. Губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев досега не е коментирал нищо в официалния си канал в Телеграм.

