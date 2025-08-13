Мексико екстрадира в САЩ 26 затворници за трафик на наркотици

Мексико обяви, че е екстрадирала в САЩ 26 затворници, издирвани от американските власти по подозрения в членство в наркокартели. Прехвърлянето става в контекста на нарастващия натиск от страна на правителството на американския президент Доналд Тръмп да бъдат разбити влиятелните престъпни организации за наркотрафик в Мексико.

Борба с трафикантите

26-те затворници, всички от които бяха лишени от свобода по обвинения в трафик на наркотици, "представляват постоянен риск за обществената безопасност", се казва в съвместно изявление на главния прокурор на Мексико и Секретариата по сигурност и гражданска безопасност.

Прехвърлянето е извършено "по молба на Министерството на правосъдието на САЩ", което "се е съгласило да не иска смъртно наказание за затворниците в страната си", продължава изявлението.

В изявлението не се разкрива самоличността на нито един от 26-те прехвърлени затворници.

Затворниците са били преместени по съкратена съдебна процедура, съобщиха властите, която изключва някои мерки, предвидени в традиционните случаи на екстрадиция.

Това е вторият подобен случай, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари.

В края на февруари Мексико предаде 29 обвиняеми наркотрафиканти на Съединените щати, включително видния картелен бос Рафаел Каро Кинтеро, обвинен в отвличането и убийството на специалния агент на Агенцията за борба с наркотиците Енрике "Кики" Камарена през 1985 г.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум обеща да сътрудничи с Вашингтон в борбата с трафика на наркотици, като същевременно отхвърли всяко "посегателство" към суверенитета на страната си.