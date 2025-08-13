Войната в Украйна:

Мексико екстрадира в САЩ 26 затворници за трафик на наркотици

13 август 2025, 06:22 часа 267 прочитания 0 коментара
Мексико екстрадира в САЩ 26 затворници за трафик на наркотици

Мексико обяви, че е екстрадирала в САЩ 26 затворници, издирвани от американските власти по подозрения в членство в наркокартели. Прехвърлянето става в контекста на нарастващия натиск от страна на правителството на американския президент Доналд Тръмп да бъдат разбити влиятелните престъпни организации за наркотрафик в Мексико.

ОЩЕ: САЩ наложиха ограничения на полетите от Мексико

Борба с трафикантите

26-те затворници, всички от които бяха лишени от свобода по обвинения в трафик на наркотици, "представляват постоянен риск за обществената безопасност", се казва в съвместно изявление на главния прокурор на Мексико и Секретариата по сигурност и гражданска безопасност.

Прехвърлянето е извършено "по молба на Министерството на правосъдието на САЩ", което "се е съгласило да не иска смъртно наказание за затворниците в страната си", продължава изявлението.

В изявлението не се разкрива самоличността на нито един от 26-те прехвърлени затворници.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Тръмп стовари нови тежки мита върху ЕС и Мексико

Затворниците са били преместени по съкратена съдебна процедура, съобщиха властите, която изключва някои мерки, предвидени в традиционните случаи на екстрадиция.

Това е вторият подобен случай, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари.

В края на февруари Мексико предаде 29 обвиняеми наркотрафиканти на Съединените щати, включително видния картелен бос Рафаел Каро Кинтеро, обвинен в отвличането и убийството на специалния агент на Агенцията за борба с наркотиците Енрике "Кики" Камарена през 1985 г.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум обеща да сътрудничи с Вашингтон в борбата с трафика на наркотици, като същевременно отхвърли всяко "посегателство" към суверенитета на страната си.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Мексико Затворници Екстрадиция трафик на наркотици информация 2025
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес