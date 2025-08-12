PICTOPLASMA x Balkans се завръща във Варна през септември

След успешния си дебют миналата година, PICTOPLASMA x Balkans се завръща ударно и с още по-силни заявки във Варна. От 20 до 22 септември морската столица отново ще събере на едно място водещи илюстратори, аниматори, графити артисти и визуални разказвачи от целия Балкански полуостров – за три дни лекции, изложби, филмови прожекции, творчески работилници, пазар и незабравимо парти.

Фестивалът е част от глобалната платформа PICTOPLASMA, създадена в Берлин и провеждаща се също в Ню Йорк – световен дом на изкуството на рисуването на персонажи. PICTOPLASMA x Balkans е първото outpost сателитно издание на фестивала, което пренася духа на Pictoplasma в нови географски и културни посоки, но вече не единственото, тъй като Pictoplasma x Copenhagen се вдъхнови от България.

Лекции и работилници с водещи имена от Балканите

Фестивалът предлага два дни вдъхновяващи лекции и практически уъркшопи, водени от артистични легенди и нови гласове от региона:

Tochka (България)

Megan Dominescu (Румъния)

Odd Bleat (Гърция)

Martina Paukova (Словакия/Берлин)

Hana Tintor (Хърватия)

LINNCH / Vanja Vikalo (Сърбия)

Murat Palta (Турция)

DRASH (Северна Македония)

И тази година езикът на събитието е английски, а работилниците ще дадат възможност на участниците да създадат свои авторски персонажи. Новост: пътуваща работилница от София до Варна.

CALL FOR ENTRIES: CHARACTERS ON THE ROAD

Темата на тазгодишната изложба е "Characters on the Road" – визуални герои в движение, по пътищата на културите, съзнанието и градовете на Балканите.

Фестивалът отправя отворена покана към артисти, илюстратори и аниматори да представят свои работи в направление принт/постер.

Краен срок за участие: 20 август 2025.

Изложбата ще бъде показана в емблематичната ЖП гара на Варна, която тази година отбелязва 100-годишен юбилей.

Още акценти от програмата:

Best of Pictoplasma 2025 – селекция от късометражни анимации от международната сцена

PechaKucha night – артистични блиц-презентации от нови творци

Picto Shop – пазар с илюстрации, авторски издания и дизайн артикули (22 септември)

Picto Party – музика, бар и балкански нетуъркинг

Локации:

ХАЛЕ 3 – лекции, уъркшопи, PechaKucha

ЖП гара Варна – изложбено пространство

Археологически музей – двор – Picto Shop под открито небе

Билети: Early bird билетите вече са в продажба и ще бъдат активни до 20 август. Информация за цялата програма на фестивала можете да намерите на официалния сайт balkans.pictoplasma.com.