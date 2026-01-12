ЕС готов с още по-тежки санкции срещу Иран, режимът инициира контрапротести (ВИДЕО)

Първият дипломат на ЕС Кая Калас се готви да наложи нови санкции срещу Иран след репресиите на правителството срещу протестиращите, които според актуални данни са довели до смъртта на стотици хора от началото на демонстрациите на 28 декември 2025 г. „ЕС вече е наложил широки санкции срещу Иран – срещу отговорните за нарушения на правата на човека, дейности по разпространение на ядрено оръжие и подкрепата на Техеран за войната на Русия в Украйна – и аз съм готова да предложа допълнителни санкции в отговор на бруталното потискане на протестиращите от страна на режима“, заяви Калас пред Politico.

„Режимът има история на смазване на протести и виждаме тежка реакция от страна на силите за сигурност“, добави тя. „Гражданите се борят за бъдеще по свой избор и рискуват всичко, за да бъдат чути".

Базираната в САЩ правозащитна организация HRANA заяви, че е потвърдила смъртта на 490 протестиращи в Иран и 48 служители на силите за сигурност, като над 10 600 души са били арестувани от началото на протестите. Избухването им на 28 декември беше заради рязкото обезценяване на местната валута риал и покачването на разходите за живот, като първоначално имаше търговски стачки, но бързо десетки хиляди граждани излязоха по улиците във всички 31 провинции, за да искат смяна на режима на върховния лидер Али Хаменей.

ЕС „разглежда“ налагането на допълнителни санкции на Иран заради репресиите срещу протестите, потвърди и говорителят на Европейската комисия Ануар Ел Ануни. „Готови сме да предложим нови, по-строги санкции", посочи той.

Иран е готов за "война", но и за "диалог"

„Готови сме за война, но и за диалог“ - така иранският външен министър Абас Арагчи коментира потенциалните срещи с американски официални лица на фона на протестите. Той изрече думите по време на брифинг пред чуждестранните посланици в Техеран.

Американският президент Доналд Тръмп вече предупреди, че САЩ ще ударят "силно" по Ислямската република, ако режимът убива протестиращи, а това вече се случва. Републиканецът не изключи военни действия в Иран.

Иран: "Интернетът се връща, ситуацията вече е под контрол"

Междувременно Арагчи каза, че интернетът в страната, който беше тотално изключен в продължение на десетки часове, ще бъде възстановен скоро в цял Иран. Той твърди, че „ситуацията вече е напълно под контрол“. Изявлението му идва точно след като престолонаследникът в изгнание и син на последния шах - Реза Пахлави - призова да се атакуват тези, които налагат блокирането. Твърди се, че режимът е спрял интернет и е заглушил дори терминалите на Starlink, за да прекъсне комуникацията и изтичането на доказателства за потушаването на протестите.

Има данни от Техеран, цитирани от независимата и базирана във Великобритания медия Iran International, че силите за сигурност обикаляли от врата на врата в жилищни и търговски райони, за да конфискуват записи от частни охранителни камери. Има също така съобщения, че силите за сигурност изземвали сателитни антени - мярка, която може да ограничи още повече достъпа до независими новинарски канали и чуждестранни предавания в момент, когато властите са затегнали контрола върху потока от информация.

Арагчи също така обвини САЩ и Израел, че подклаждали безредици, за да провокират намеса. Външното министерство в Иран привика посланиците на Великобритания, Франция, Германия и Италия, защото са подкрепили демонстрациите.

Хиляди хора се събраха в Техеран и други градове след призиви от страна на официални лица да покажат подкрепа за правителството, като така се сформираха контрапротести. Държавната телевизия излъчи скандирания „Смърт на Америка! Смърт на Израел!“ от площад "Енгелаб" в центъра на столицата и отвъд него. Режимът определи демонстрациите като „въстание срещу американско-ционисткия тероризъм“.

