Тръмп готви кибератака срещу Иран

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се подготвя за възможни кибератаки срещу Иран, за да накаже режима за убийството на стотици протестиращи, съобщи британската медия The Telegraph. Американските медии съобщиха, че във вторник официални лица ще дадат на Тръмп опции за редица несмъртоносни мерки, включително засилване на антиправителствената критика онлайн и разполагане на секретни кибер оръжия срещу ирански военни и цивилни обекти.

Очаква се на брифинга да присъстват държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и генерал Дан Кейн, председател на Обединените началник-щабове.

Ще има ли военна намеса?

Изданието пише още, че Тръмп е получил военни възможности за атака, но е бил предупреден от официални лица, че е твърде рано.

Междувременно според съобщенията на New York Times и Wall Street Journal Тръмп вече е разгледал конкретни военни опции за намеса.

Държавният секретар Марко Рубио е провел консултации с израелския премиер Бенямин Нетаняху, а Израел е приведен в състояние на повишена бойна готовност.

Протестите в Иран и интернет затъмнението

Вече втора седмица продължават ожесточените протести срещу режима в Иран. Реалният мащаб на събитията обаче остава трудно установим, тъй като властите наложиха пълно прекъсване на интернет, което продължава вече над 60 часа. Целта на режима е ясна – да се попречи на разпространението на кадри с полицейско насилие към останалия свят. ОЩЕ: Иран в пламъци: Над 100 жертви, интернет затъмнение и заплаха от военен сблъсък със САЩ