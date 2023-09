Иран праща милиции в Сирия, за да потушат протестите срещу режима на Асад

Още: В Сирия е все по-горещо: Задава се нова гражданска война (ВИДЕО)

Според съобщения на сирийската опозиция от 7 септември - силите, пратени от Иран, включват иракски, ливански и сирийски бойци. Те действат под ръководството на ливанския клон на Хизбула и подкрепяната от Иран 4-а дивизия на Сирийската арабска армия. Тази армия се подкрепя от Техеран и от Москва, които са твърди поддръжници на Асад.

Сега се съобщава, че бойците, подкрепяни от Иран, ще си сътрудничат с 4-а дивизия, за да подклаждат нестабилност в провинциите Дараа и Сувейда и да обвинят за това "Ислямска държава" (ИДИЛ), което ще даде на режима на Асад повод за по-строги репресии срещу демонстрантите. Това твърди американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Тези съобщения се появиха в момент, когато в отделни доклади на опозицията се твърдеше, че военни и служители по сигурността на сирийския режим са се срещнали в град Дараа, за да обсъдят как да контролират протестите. Демонстрации има в цяла Сирия от средата на август насам.

Съобщенията, че КГИР си сътрудничи с режима на Башар Асад за налагане на социален контрол, са в съответствие с предишни доклади на ISW, според които подкрепяни от Иран снайперисти са били разположени в Южна Сирия два пъти в края на август 2023 г., вероятно за да възпрат и предотвратят разрастването на протестите.

На 17 август избухнаха протести срещу режима на Асад заради инфлацията, която превръща цените на горивата и храните в нещо непосилно за много хора. Набързо тези демонстрации фокусираха гнева на хората срещу президента и исканията за оставката му не закъсняха.

И въпреки много горещото време в Сирия, протестите не стихват, а демонстранти се събират по площадите на редица населени места. Основен център е провинция Сувайда (намира се югоизточно от столицата Дамаск), но вълнения има още в Алепо, Дараа, Дейр-ез-Зор, Идлиб, Ракка и Риф Димаск.

