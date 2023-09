В Сирия е все по-горещо: Задава се нова гражданска война (ВИДЕО)

СНИМКА: Getty Images

На 17 август избухнаха протести срещу режима на Асад – заради инфлацията, която превръща цените на горивата и храните в нещо непосилно за много хора. Набързо тези протести фокусираха гнева на хората срещу Асад и исканията за оставката му не закъсняха. И въпреки много горещото време в Сирия, протестите не стихват, а демонстранти се събират по площадите на редица населени места. Основен център на протестите е провинция Сувайда (намира се югоизточно от столицата Дамаск), но вълнения има още в Алепо, Дараа, Дейр-ез-Зор, Идлиб, Ракка и Риф Димаск. Протестите бързо срещнаха подкрепа и доведоха до буквално парализиране на икономическия живот в Южна Сирия, защото се стигна даже до блокади на пътища.

Освен всичко друго, има искания от протестиращите към Русия, Иран и САЩ да напуснат незабавно Сирия. Специално в Сувайда протестите се подкрепят от кюрдите и от сили, зад които стои Турция:

ОЩЕ: Мащабни антиправителствени протести раздират Сирия (ВИДЕО)

Poster from demonstrations today in south Syria province of al-Suwayda’: ‘Our demands: for the regime, Iran and America to leave’ pic.twitter.com/MXytuy709K