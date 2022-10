Иран започна с удари по военни бази на САЩ, готви ескалация и срещу Турция

Съобщава се, че на 8 октомври милиции, вероятно подкрепяни от Иран, са извършили ракетна атака срещу американска военна база в североизточна Сирия. Върховният лидер в Техеран - Али Хаменей, и други висши политически и военни лица вече обвиниха САЩ, Израел и Саудитска Арабия, че стоят зад демонстрациите. Затова иранските сили или техни пълномощници могат да извършат допълнителни нападения срещу позиции на САЩ в Близкия изток, особено в Ирак и Сирия, пишат от ISW.

Възможна е и ескалация в посока Турция – чрез иракски милиции, подкрепяни от Техеран. Такива бойци вече извършиха ракетно нападение срещу турска военна база в провинция Мосул на 8 октомври. Отговорност пое Лива Ахрар ал-Ирак - подставена група, която подкрепяните от Иран иракски бойци използват, за да обявяват нападения срещу турските сили. Подобни примери вече имаше през юни и юли тази година.

Сега иракската общественост и политическата върхушка се сплотяват срещу Турция и нейните нападения в Иракски Кюрдистан. Възобновяването на дейността на Лива Ахрар ал-Ирак, за да претендира за нападения срещу турските сили, може да означава, че Иран и неговите пълномощници се стремят отново да отклонят гнева на иракските граждани и длъжностни лица към Анкара вместо към Техеран.

Възможно е Иран да се готви да извърши сухопътно нахлуване в Иракски Кюрдистан, за да атакува действащите там антиправителствени кюрдски бойни групи. От 26 септември до 7 октомври сухопътните сили на Иранската революционна гвардия (КСИР) извършват ежедневни артилерийски, безпилотни и ракетни атаки срещу тези бойци. Техеран иска оттеглянето им от граничния регион. Появиха се слухове, че КСИР е започнала да съсредоточава сили в Банех, провинция Кюрдистан, близо до ирано-иракската граница.

Протестите срещу режима продължиха вчера в най-малко 18 града, разположени в 15 провинции, включително в столицата Техеран. В демонстрациите участват доста слоеве от иранското население, включително маргинализирани етнически групи, градски елит, студенти и иранската търговска класа.

This is today in Azad university and the student wrote only one sentence: “Be our voice”.

This is a message to the free world.

Iranians are getting killed for protesting over the brutal death of my #MahsaAmini but as you see they are not giving up.#مهسا_امینی pic.twitter.com/qm0AGEZREb