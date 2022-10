Иранските власти отричат убийство: Махса Амини е починала от "основно заболяване"

Припомняме, че на 13 септември нравствената полиция в Ислямската република задържа Махса Амини от гр. Сакез заради „небрежно поставен хиджаб“. Жената загина три дни по-късно в болница в Техеран, след като беше в кома. Семейството ѝ твърди, че полицаите са ѝ нанесли побой, включително с тежки удари по главата, което е довело до смъртта на Амини. Полицията обаче още от началото казва, че жената е издъхнала заради „внезапен инфаркт“.

Оттогава насам жените в Иран започнаха демонстративно да свалят забрадките си и да крещят „Смърт за диктатора“ по адрес на върховния лидер Али Хаменей. Млади момичета от университети и гимназии се превърнаха в лидерите на протеста, настояващ за сваляне на режима.

Иранските власти се опитват да отклонят вината за смъртта на Амини. Свързаните с режима медии и официални лица твърдят по подобен начин, че Сарина Есмаил Задех и Ника Шакарами - две протестиращи тийнейджърки, брутално убити от силите за сигурност - са се самоубили.

Дезинформацията, разпространена от властите относно смъртта на протестиращите, може да разпали още повече настроенията срещу режима. Вчера се проведоха демонстрации само в два града - столицата Техеран и Исфахан, днес недоволството продължава предимно в кампуси на университети из страната. Причината за липсата на мащабни протести в последните дни е блокирането на интернет от страна на режима.

Today October 8, Karaj: the way the Islamic Republic behaves towards the protesters.#Mahsa_Amini pic.twitter.com/biwZUlfFBq — 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) October 8, 2022

Междувременно командващият правоприлагащите органи бригаден генерал Хосейн Ащари се срещна с висшия ирански духовник аятолах Насър Макарем Ширази в Кум, за да обсъдят протестите. Ширази до голяма степен осъди демонстрациите, но отбеляза, че някои граждани имат основателни „икономически претенции“. Възможно е Ащари да се е срещнал с Ширази като част от усилията на режима да получи подкрепа сред духовниците. По-рано Critical Threats Project съобщи, че през последните седмици някои висши духовници са критикували властите по-открито от обичайното.

Неназован източник е заявил пред Iran International, че Ащари е предал на Ширази плановете си да засили патрулите на нравствената полиция след средата на октомври.

На 6 октомври САЩ наложиха санкции на седем ирански служители в областта на политиката и сигурността, отговорни за репресиите на режима и цензурата в интернет. Става въпрос за: министъра на вътрешните работи Ахмад Вахиди; министъра на информационните и комуникационните технологии Исаха Зарех Пур; заместник-министъра по политическите въпроси; заместник-командир на оперативния щаб на Иранската революционна гвардия и др.

Припомняме, че върховният лидер Али Хаменей обвини САЩ и Израел, че са отговорни за протестите в Иран.

За 12-и пореден ден Иранската революционна гвардия (КСИР) атакува позиции на антиправителствените кюрдски бойци в Иракски Кюрдистан. КСИР обстрелва позиции в близост до планината Сакран, провинция Ербил. "Телеграм" каналите на КСИР също така твърдят, че гвардията е насочила ракети срещу кюрдски бойци в "граничните райони" на провинция Западен Азербайджан. Иранските държавни медии не потвърждават твърдението.

Няколко десетки жители на Ирак се събраха пред иранското посолство в Багдад, за да протестират срещу нападенията на Техеран в Иракски Кюрдистан.