Как да премахнете миризмата на домашни любимци в дома си

Премахнете миризмите от домашни любимци в дома си, като поддържате домашния си любимец чист и своевременно отстранявате следи от инциденти.

Поддържайте играчките, леглата и купичките на вашия домашен любимец чисти и често почиствайте с прахосмукачка, като използвате ензимен препарат за почистване на килими.

Проверете пералнята за остатъци от козина и почистете всички места, където домашният любимец се е задържал, с помощта на разтвор от оцет или сода бикарбонат.

Всички обичаме домашните си любимци, но никой не иска домът му да има ужасната „миризма на домашен любимец“, която понякога е съпътстваща. Ако домът ви винаги мирише леко на мухъл или сякаш кучето ви току-що се е прибрало от кална разходка, може да имате продължителен проблем с миризмата на домашен любимец.

За да ви помогнем да се справите с това – и да предотвратим появата на миризмата на домашни любимци – се обърнахме към професионалисти в почистването за най-добрите им съвети за премахване на миризмата завинаги.

Одобрени от експерти съвети за премахване на миризмата на домашни любимци

Професионалистите казват, че справянето с миризмите на домашни любимци започва с редовното им подстригване и подчертават важността на почистването на замърсяванията веднага щом се случат, редовното почистване с прахосмукачка и използването на ензимни почистващи разтвори. Въпреки че килимите и тапицерията често съдържат нежелани миризми, експертите казват, че не бива да забравяте за аксесоари като легла, играчки и каишки за домашни любимци, както и за места като первази , ако вашият домашен любимец обича да се сгушва в уютни ъгли. Прочетете съвети, препоръчани от експерти, за премахване на миризмите на домашни любимци и практически съвети за предотвратяване на миризмата на първо място.

Редовно къпете и поддържайте домашния си любимец

Премахването на миризмите от домашни любимци започва с редовно къпане и подстригване на домашния любимец, според експерта по почистване Кати Търли. „Ако имате кучета с дълга козина, редовното четкане – ако не и ежедневно – може да помогне за премахването на хлабавите косми, които падат, когато порасне новата козина“, казва Търли. Редовното четкане помага за намаляване на пърхота и натрупването на хлабава козина около дома ви.

Почистете аксесоарите за домашни любимци

Миризмите на домашни любимци не са само в килимите и тапицерията; те могат да се залепят за малки и често забравяни аксесоари, като каишки, нашийници, твърди играчки и купички за храна и вода . „Тези предмети могат да задържат бактерии и миризми и трябва да се почистват редовно“, казва Търли.

Използвайте ензимен почистващ препарат върху килими

За да премахнете застоялите миризми на домашни любимци от килимите, Уелч препоръчва използването на ензимни почистващи препарати за килими , които са безопасни за домашни любимци и специално разработени за справяне с проблеми с петна и миризми от домашни любимци. „Ензимите в тези разтвори са специално създадени, за да разграждат съединенията, причиняващи миризма, които обикновено се срещат в петната от домашни любимци“, обяснява Уелч. Той подчертава важността на спазването на указанията на продукта.

„Много собственици на жилища се опитват да ускорят този процес, така че не забравяйте да оставите продукта да престои върху килима за препоръчителното време, преди да го почистите“, казва Уелч. След като продуктът е попил, попийте мястото с кърпа, напоена с вода, за да отстраните остатъците. Повторете процеса, ако е необходимо. Уелч съветва винаги първо да тествате нов почистващ продукт върху скрита част от килима, за да се уверите, че няма да причини обезцветяване или повреда.

Проверете пералнята

Когато става въпрос за неочаквани места, които задържат миризмата на домашни любимци, но рядко се почистват, Търли казва, че пералнята е често срещан виновник. Тя обяснява, че ако редовно перете любимото одеяло на домашния си любимец, част от козината и мръсотията могат да се залепят в самия уред, което води до миризма на мухъл, която се пренася върху останалото пране . „Пусването на цикъл на почистване с малко оцет или специализиран препарат за почистване на перални машини може да помогне“, казва Търли.

Как да поддържате дома си чист, ако имате домашни любимци

Почистете стените и первазите

Ако вашият домашен любимец е склонен да се свива в ъглите, Търли казва, че може да се изненадате, ако откриете мръсотия и козина по стените и первазите. Нейният съвет е да ги избършете с мек почистващ разтвор, като например смес от вода и оцет, за добро почистване, което елиминира миризмите.