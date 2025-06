Израел удари Иран с операция "Изгряващият лъв": Всичко, което знаем (ВИДЕО и СНИМКИ)

Операция "Изгряващият лъв" на Израел събуди Иран в тъмните часове на нощта на 12 срещу 13 юни. С мощни атаки израелските сили убиха висши ирански генерали и ядрени специалисти, поразиха ядрени обекти в Ислямската република, други ключови съоръжения за конвенционални оръжия, системи за противовъздушна отбрана и радари. Целта на кампанията, която включваше и удари директно от иранска територия, е да се предотвратят опитите на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие, съобщи Израел.

‼️The Israeli army has released a video showing which areas of Iran were hit during the operation. The strikes targeted military facilities, bunkers, and infrastructure



This is the first official visual report from the IDF on the scale of the attack. pic.twitter.com/tBlKW1IXvP — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025

Първоначалната вълна от удари беше извършена в петък сутринта, включително по жилищни райони в столицата Техеран. По-късно през деня местните медии съобщиха за втора, отделна атака - срещу град Табриз в Северозападен Иран. В петък следобед полуофициалната държавна медийна група Fars съобщи "неофициална статистика", според която над 70 души са били убити, а повече от 320 са били ранени при израелските атаки.

Airstrikes reported now against sites of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) near the city of Ahvaz in Southwestern Iran, near the border with Iraq. pic.twitter.com/rfeW50fZLA — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

Агресията породи опасения за по-широк военен конфликт в региона на Близкия изток, а Техеран обеща "суров отговор". Върховният лидер аятолах Али Хаменей предупреди, че след атаката Израел го очаква "горчива и болезнена" съдба.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви в предварително записано съобщение, че ударите рано в петък са имали за цел да навредят на иранската ядрена инфраструктура и заводите за балистични ракети.

Piranshahr, western Iran: Israeli strikes reportedly hit Iranian ballistic missile bases. pic.twitter.com/jiCilErXy9 — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Какво е поразено в Иран?

Потвърдени са удари на следните места:

столицата Техеран и военни обекти в околността;

Град Натанз, където са регистрирани експлозии в главното съоръжение за обогатяване на уран в страната;

Град Табриз, където са докладвани експлозии в близост до център за ядрени изследвания и две военни бази;

град Исфахан, южно от Техеран;

Град Арак, югозападно от Техеран;

Град Керманшах, западно от Техеран, където в близост до иракската граница е ударен подземен обект за съхранение на балистични ракети.

Satellite images on Chinese social media show damage to Iran’s Kermanshah Underground Facility, including its entrance, hit in Israel's strikes. pic.twitter.com/ymetcVP0KB — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

NEW: Israeli Air Force hit more Iranian ballistic missiles and launchers today, IDF says, releasing strike footage. pic.twitter.com/rXDy48tdwP — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

🚨 BREAKING: Israel has officially launched an attack on Iran; with reports of massive, back-to-back explosions rocking Tehran tonight. pic.twitter.com/3J1N2H2neu — Brian Allen (@allenanalysis) June 13, 2025

Часове след първите удари, според иранските държавни медии, в ядреното съоръжение в Натанз, което се намира на около 225 км южно от столицата, е регистрирана експлозия. По-късно израелската армия потвърди, че е нанесла удар по обекта, и заяви, че атаката е довела до значителни щети.

🔻IDF confirms strike on Iran's Natanz nuclear facility



The Israeli forces released footage of the operation. pic.twitter.com/5ND8c2mfp9 — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025

Обектът в Натанз е частично надземен, с халета от центрофуги, в които се върти уран за ядрената програма. По-късно в петък сутринта израелската армия съобщи, че е повредила подземните структури на обекта за обогатяване на уран, включително многоетажна зала с центрофуги, електрически помещения и допълнителна поддържаща инфраструктура. Била е атакувана "жизненоважна инфраструктура на обекта, която позволява непрекъснатото му функциониране и по-нататъшното развитие на проекта на иранския режим за получаване на ядрени оръжия".

Footage showing the moment that the Natanz Nuclear Facility in Central Iran was targeted earlier by another wave of missile strikes from Israel. pic.twitter.com/IcFpFzKOrl — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН заяви, че е била информирана от иранските власти, че не е имало повишаване на нивата на радиация в завода в Натанз. Иранците са потвърдили удара. Впоследствие властите в Техеран обявиха, че има изтичане на радиация, но вътре в самия завод, а не изпусната навън.

Deputy Director General of Iran's 🇮🇷 Atomic Energy Agency Behrouz Kamalvandi was quoted saying



"Chemical and radioactive contamination has been detected inside the Natanz facility following Israeli 🇮🇱 attacks"



(Source: pro Iran/Hezbollah Lebanese media)… pic.twitter.com/tkMRXaIlku — Saad Abedine (@SaadAbedine) June 13, 2025

Ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси заяви, че ядрените съоръжения "никога не трябва да бъдат атакувани" и че подобни удари имат "сериозни последици за ядрената безопасност, сигурност и гаранции, както и за регионалния и международния мир и сигурност".

Същевременно, МААЕ потвърди, че няма щети и атака срещу далеч по-известния ирански комплекс за обогатяване на уран "Фордо". В социалните мрежи излязоха коментари, че ако Израел иска да сложи ефективно край на иранската ядрена програма за продължителен период от време, точно "Фордо" трябва да е основна цел.

Снимки, публикувани в социалните мрежи, показват повредени постройки, включително жилищни сгради, в цялата иранска столица.

Снимка: Getty Images

В петък следобед израелската армия съобщи, че нейни изтребители са нанесли серия от удари по иранския ракетен комплекс "земя-земя". По време на операцията са били унищожени десетки пускови установки, складове за ракети "земя-земя" и други военни обекти, съобщиха израелските военни.

Стана ясно също така, че израелските служби са действали досущ като при украинската операция "Паяжина", която на 1 юни постави на колене руската стратегическа авиация. Оперативни работници на "Мосад" проникнали в Ислямската република и разгърнали системи за прецизни удари, включително дронове, за да унищожат важни елементи на иранската противовъздушна отбрана. От "Мосад" са успели да си осигурят площадки за изстрелване вътре в Иран и са действали в три фази: Израел удари по украинския модел "Паяжина": Данни колко дълго ще трае израелската оперция срещу Иран (ВИДЕО).

CRAZY footage: Mossad operatives inside Iran deploying precision strike systems to destroy Iranian air defenses. pic.twitter.com/DIbAFaBnWx — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Кого успя да убие Израел?

Според иранските медии сред загиналите в израелската атака са следните военни лидери:

Хосейн Салами - главнокомандващ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция;

Мохамед Багери - началник на щаба на иранската армия;

Али Рашид - командир на Щаба за извънредни ситуации Хатам-Гулам;

Амир Али Хаджизаде - началник на Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Снимка: Хосейн Салами, Getty Images

Али Шамхани - съветникът на върховния лидер Али Хаменей, е "критично ранен".

Според израелските данни Амир Али Хаджизаде е ръководил пряко две атаки срещу Израел - ракетния удар през април 2024 г. и този през октомври 2024 г., който бе съчетан с атака с дронове. Хаджизаде многократно "публично се е клел да унищожи Израел".

Има и информация, че началникът на противовъздушната отбрана на Корпуса на ислямската гвардия Давуд Шехиян също е бил убит.

Още: Израел е подмамил висшите командири на Иран на съвещание и ги е елиминирал с един удар

След убийството на Салами пък върховният лидер Али Хаменей назначи генерал-майор Мохамад Папкур за главнокомандващ на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

In view of the martyrdom of Lieutenant General Hossein Salami at the hands of the vile Zionist regime, and in light of Major General Mohammad Pakpour's meritorious services and valuable experience, I appoint him as Commander-in-Chief of the Islamic Revolutionary Guard Corps. pic.twitter.com/gGlEUZTOFa — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 13, 2025

Свързаната с Революционната гвардия информационна агенция Tasnim съобщи, че при ударите са загинали и шестима ядрени учени, като имената на петима от тях са посочени:

Ферейдун Аббаси - бивш ръководител на Иранската организация за атомна енергия;

Мохамад Махди Техранчи - участвал в иранската програма за ядрени оръжия;

Абдулхамид Минучехр - ръководител на катедрата по ядрено инженерство в иранския университет „Шахид Бехешти“;

Ахмад Реза Золфагари - професор по ядрено инженерство в университета „Шахид Бехешти“;

Амирхосейн Фехи - друг професор по ядрено инженерство в университета "Шахид Бехешти".

Иранските медии твърдят, че има и убити цивилни, включително деца.

Каква беше реакцията в Иран?

Хората в Иран се събудиха с ужасяващи сцени на разрушения в своите квартали. Аятолах Али Хаменей заяви, че Израел "е отворил мръсната си и кървава ръка за престъпление" срещу Иран, разкривайки злата си същност повече от всякога. "Режимът трябва да очаква сурово наказание", каза той.

Говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазл Шекарчи заяви, че Израел ще плати "висока цена" за нападенията си. Израелските военни заявиха, че в петък сутринта Иран е изстрелял около 100 дрона към Израел в отговор, но операцията се е провалила - всички безпилотни машини са били прехванати. В Израел бе обявено извънредно положение.

Междувременно иранците масово излизаха по улиците и настояваха за моментален отговор срещу Израел.

🇮🇷Situation in the streets of Iran — people demand an immediate military response



Meanwhile, Israel's Ministry of Defense stated that Iran may face difficulties in responding, as a large part of the country's military leadership has been eliminated. pic.twitter.com/UwdiMSMM7b — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025

⚡⚡ Internet and mobile networks shut down across Iran



Thousands have taken to the streets, demanding an immediate strike on Israel and expressing outrage over the government's inaction.



Iranian authorities fear a potential uprising. pic.twitter.com/WpmctdFIcn — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025

Каква беше реакцията в Израел?

Началникът на израелския военен щаб Еял Замир заяви, че с нападението в петък Израел е достигнал "точка, от която няма връщане назад". Описвайки ударите по Иран рано сутринта като "борба за запазване на нашето съществуване", Замир заяви, че Израел е предприел атаките, тъй като не е могъл да "чака друг момент, за да действа". "Всеки, който се опита да ни предизвика, ще плати висока цена", заяви той.

Израелската операция ще продължи най-малко още 2 седмици, твърди високопоставен служител, цитиран от "Канал 12" - телевизия, която е опозиционно настроена срещу властта на премиера Бенямин Нетаняху.

Израелците са били събудени през нощта с предупреждения на телефоните си, когато силите на страната са поразили Иран. Те са били официално посъветвани да се запасят с храна, консумативи и топли дрехи, след което се втурнаха по магазините в паника. "Но най-важното - трябва да се въоръжим с търпение и вяра в правотата на нашия път", заяви израелският премиер пред народа си, като посочи, че войната с Иран ще бъде дълга. "Иранските ракети ще дойдат", предупреди той и заговори за много "вълни" в изявление, направено по-късно днес. Нетаняху заяви, че е дал нареждане за унищожаване на иранската ядрена програма още преди 6 месеца.

🇮🇱Netanyahu says the war with Iran will be long



‼️Israeli citizens have been officially advised to stock up on food, supplies, and warm clothing.



"But most importantly — we must equip ourselves with patience and faith in the righteousness of our path," the Israeli Prime… pic.twitter.com/Nul8w7xtZ1 — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025

Panic buying in Israel after war warning



⚡️Carrefour reports a 300% surge in shoppers this morning. Israelis are clearing shelves — water, bread, baby food, hygiene products, batteries.



Supermarkets flooded after Netanyahu warned the war with Iran will be long. pic.twitter.com/QVWDdSr1R2 — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025

Как реагираха САЩ?

Иран и Съединените щати водеха преговори по иранската ядрена програма с цел постигане на споразумение, което да ограничи напредъка на Техеран в разработката на ядрено оръжие в замяна на облекчаване на санкциите за Ислямската република. Иранците никога не са потвърждавали официално, че се стремят към ядрена бомба, но американското разузнаване има такива данни, поне според медиите в САЩ - че скоро страната ще има достатъчно обогатен уран за 9-10 бомби: Иран е обогатил още повече уран и скоро ще има материал за 10 ядрени бомби.

След атаката на Израел иранските власти обявиха, че се оттеглят от дискусиите поне временно и че следващият кръг от преговори, предвиден за 15 юни в Оман, няма да се състои. Американският президент Доналд Тръмп е молил Нетаняху да не предприема атаки срещу Иран, докато траят преговорите, но очевидно не е успял да го убеди.

В интервю за Fox News президентът на САЩ заяви, че Вашингтон не е замесен в израелските удари, макар иранският външен министър Абас Арагчи да обвини Щатите в пряко участие. Според Арагчи израелските сили няма как да са нанесли пораженията без одобрение от САЩ. Той каза, че ударите на Израел са "обявяване на война".

"Иран не може да има ядрена бомба и ние се надяваме да се върнем на масата за преговори. Ще видим", каза Тръмп и добави, че САЩ ще помогнат за защитата на Израел, ако Иран отвърне на удара. Очаква се Тръмп да свика заседание на Съвета за национална сигурност в петък сутринта, съобщиха от Белия дом. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също заяви, че страната не е участвала в операцията.

По-късно Тръмп нарече атаката на Израел "отлична". Той написа в Truth Social, че е дал "много шансове" на Техеран да сключи ядрена сделка. "Настоятелно ги предупреждавах да го направят, но те се провалиха. Казах им, че ще бъде по-лошо, отколкото очакваха. САЩ произвеждат най-добрите и смъртоносни оръжия - Израел има много от тях и още са на път. Някои ирански хардлайнери говориха остро, но сега те са МЪРТВИ. Ще става по-лошо. Вече има много разрушения, но сделката все още може да спре следващите брутални атаки. Иран трябва да действа сега, за да спаси това, което е останало от империята му. Повече никаква смърт, никакви разрушения. ПРОСТО ГО НАПРАВЕТЕ, ПРЕДИ ДА Е СТАНАЛО ТВЪРДЕ КЪСНО", добави президентът на САЩ.

Пентагонът изпраща USS Thomas Hudner и други разрушители в Източното Средиземноморие като реакция на случващото се. USS Thomas Hudner (DDG-116) е усъвършенстван разрушител от клас Arleigh Burke, който разполага с модернизирани системи за противовъздушна и противоракетна отбрана от следващо поколение Flight III.

According to the Associated Press, the Pentagon is shifting its resources, including naval ships, to the Middle East in response to Israel’s strikes today against Iran and a possible retaliatory attack against Israel by Tehran. The USS Thomas Hudner (DDG-116), an Arleigh… pic.twitter.com/V8RkKsrJMc — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

Саудитска Арабия и Турция застанаха зад Иран и обвиниха Израел, а Франция и Германия посочиха, че Израел има право да защитава съществуването си. От Русия пък подходиха с цинизъм.

Iran in flames. Israel launches devastating strikes



The Israeli Air Force has targeted:



🔻 IRGC missile production facility in Shiraz

🔻 Airbase in Tabriz

🔻 Missile and military equipment depot in Borujerd

🔻 Tabriz Airport

🔻Iran’s main uranium enrichment facility in Natanz… pic.twitter.com/RIXEliFl7b — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025

Редица страни, включително България, издадоха препоръки към гражданите си да не пътуват до Иран и Израел. Десетки наши сънародници са потърсили съдействие от посолството ни в Израел. Отменени са редица полети в региона.