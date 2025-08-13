Жега мъчи 24 провинции в Турция: Над 40 градуса е

Турция отчита екстремни температури в по-голямата част от страната. В 24 от общо 81 провинции на 11 август температурите са надвърлили 40°C, съобщи Главната дирекция по метеорология (MGM). Най-високата температура е регистрирана в района Кърталан, в югоизточната провинция Сиирт – 45,9°C. Следват 45,7°C в Каркамъш (Газиантеп) и 45,6°C в Нусайбин (Мардин), както и в Джизре и Силопи (Шърнак).

Сред другите провинции и райони с температури над 40°C са Измир (45,1°C), Урфа (45,1°C), Хатай (44,9°C), Адана (44,8°C), Анталия (44,1°C), Мугла (43,6°C), Денизли (43,5°C), Батман (43,4°C), Диарбекир, Мерсин (41,9°C), Балъкесир (41,5°C) и Ескишехир.

Горещата вълна ще продължи до края седмицата, като температурите ще останат над сезонните норми.

В комбинация със силни ветрове, те допринасят за множеството горски пожари в страната от края на юни насам.