Пратеник на Ердоган отива в Катар

13 август 2025, 16:34 часа 288 прочитания 0 коментара
Турският външен министър Хакан Фидан ще посети Катар на 13-14 август, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на дипломатически източници. Очаква се срещите на Фидан в Катар да обсъдят нарастващото стратегическо партньорство между Анкара и Доха във всички области, както и нови пътища за сътрудничество през следващия период, съобщиха източниците.

Посещението на Фидан в Катар ще включва дискусии относно текущото състояние на преговорите, насочени към постигане на прекратяване на огъня в Газа. 

Като настоящ председател на Съвета на външните министри на Организацията за ислямско сътрудничество, се очаква Фидан да обмени мнения и относно предстоящата среща на ОИК, която ще бъде свикана по инициатива на Турция.

По време на срещите се очаква Фидан да оцени съвместните усилия на Турция и Катар за установяване на стабилност и сигурност в Сирия и потенциални проекти за сътрудничество, които могат да бъдат реализирани заедно. 

Фидан ще посети Катар за трети път тази година, след посещенията си на 27 април и 2-3 февруари. ОЩЕ: Часове след срещата Путин - Уиткоф: Турският външен министър позвъни в Кремъл

Деница Китанова
