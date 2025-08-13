Пратеник на Ердоган отива в Катар

Турският външен министър Хакан Фидан ще посети Катар на 13-14 август, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на дипломатически източници. Очаква се срещите на Фидан в Катар да обсъдят нарастващото стратегическо партньорство между Анкара и Доха във всички области, както и нови пътища за сътрудничество през следващия период, съобщиха източниците.

Посещението на Фидан в Катар ще включва дискусии относно текущото състояние на преговорите, насочени към постигане на прекратяване на огъня в Газа.

Като настоящ председател на Съвета на външните министри на Организацията за ислямско сътрудничество, се очаква Фидан да обмени мнения и относно предстоящата среща на ОИК, която ще бъде свикана по инициатива на Турция.

По време на срещите се очаква Фидан да оцени съвместните усилия на Турция и Катар за установяване на стабилност и сигурност в Сирия и потенциални проекти за сътрудничество, които могат да бъдат реализирани заедно.

Фидан ще посети Катар за трети път тази година, след посещенията си на 27 април и 2-3 февруари.