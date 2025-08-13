Всеки със съюзниците си: Путин с послание към Тръмп и Запада чрез разговор с Ким Чен Ун

Руският диктатор Владимир Путин проведе телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен Ун на 12 август, съобщиха от Кремъл. Дискусията е факт само няколко дни преди Путин да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Аляска - това ще се случи на 15 август. Русия и Северна Корея се сближиха все повече през последните години, особено след като Москва се сблъска с нарастваща геополитическа изолация след нахлуването си в Украйна.

Още: Важна среща: Евролидерите и Зеленски предупреждават Тръмп къде да внимава с Путин

В отчета за разговора, предоставен от Кремъл, се посочва, че Путин е споделил информация с Ким Чен Ун за предстоящите преговори с Тръмп. Не се добавят подробности.

Администрацията на Тръмп представя срещата в Аляска като пробив в мирния процес, въпреки че украинските и европейските официални лица остават скептични към преговори, които изключват Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предаването на нови територии и призова за прекратяване на огъня като първа стъпка към преговорите - позиция, подкрепена от европейските партньори на Украйна.

Още: Мюнхенският капан в Аляска и очакваната провокация срещу Зеленски

Самият Тръмп описа разговорите като "проучвателна среща" за оценка на готовността на Русия за мир.

Какво са си казали Ким и Путин според прочита на Пхенян?

В допълнение към дискусиите за предстоящите преговори, севернокорейските държавни медии съобщиха, че двамата лидери са говорили и за "желанието си да засилят сътрудничеството в бъдеще" в рамките на предварително подписаното от тях Споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство.

Кремъл повтори подобни изявления, като заяви, че "двете страни потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на отношенията на приятелство, добросъседство и сътрудничество във всички области", включени в споразумението.

Снимка: Kremlin.ru

Още: Цената на петрола вече е под влияние на срещата в Аляска

Разговорът между Ким и Путин се провежда в момент, в който украински официални лица са оценили, че Северна Корея е разположила допълнително 20 000 до 30 000 войници в Русия - ход, който експерти разглеждат като опит да се спечели по-добра позиция в преговорите във връзка с войната на Руската федерация в Украйна, предаде Kyiv Independent.

Северна Корея, която миналата година изпрати около 11 000 войници в руската Курска област, за да помогне за отблъскването на украинското нахлуване, през юли обеща, че страната ще подкрепи "безусловно" пълномащабната война на Русия срещу Украйна: Разузнаването: Нов контингент севернокорейски военни пристига в Русия.

Путин вече говори с Китай, Беларус и Индия

Преди преките преговори между Вашингтон и Москва Путин се опита да обедини съюзниците на Русия около максималистичните си искания за източните територии на Украйна, като преди това проведе телефонни разговори с лидерите на Китай, Беларус и Индия на 8 август.

Още: Планът на Путин за срещата с Тръмп: Основният сценарий - спекулации (ОБЗОР - ВИДЕО)