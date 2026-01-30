Любопитно:

Край на боевете в Сирия: Кюрдските бойци влизат в държавната армия, а кюрдите запазват правата си

30 януари 2026, 12:53 часа
Сирийското правителство и Сирийските демократични сили (СДС/SDF) се споразумяха официално за прекратяване на огъня като част от всеобхватно споразумение, което включва постепенна интеграция на СДС в армията и администрацията. SDF са коалиция от предимно кюрдски бойци, считана от Турция за терористична организация, но подкрепяна от САЩ през годините, където СДС водеха битки срещу "Ислямска държава" в Североизточна Сирия. След падането на диктатора Башар Асад през декември 2024 г. започнаха сражения между сирийскката армия и СДС, най-вече в районите с кюрдско население.

Още миналата година бе изработена рамка за споразумение, според което СДС трябва да се интегрират в армията, но това така и не се случи. Боевете продължиха, а в последните дни имаше затишие, докато командирите на Сирийските демократични сили мислеха дали да приемат предложенията на президента Ахмед ал-Шараа.

Сделка: СДС влизат в сирийската армия

Споразумението сега предвижда изтегляне от фронтовите линии, разполагане на сили за сигурност на Министерството на вътрешните работи в Хасака и Камишли (Североизточна Сирия) и интегриране на подразделенията на SDF в структурата на сирийската армия.

Към SDF влизат и YPG - кюрдските Народни отбранителни сили, които са основна съставна част на коалицията от бойци.

Сделката включва също така сливане на институциите на автономната администрация с държавните институции, гарантиране на гражданските и образователните права на кюрдите и осигуряване на завръщането на разселените лица.

Споразумението има за цел да обедини сирийската територия, която в момента е разпокъсана между различни групи, да наложи спазването на закона и да подкрепи националното възстановяване, предава турската платформа Clash Report.

Съгласно споразумението ще бъде приложено незабавно прекратяване на огъня между сирийските правителствени сили и елементи на YPG.

Рамка за военна интеграция

Споразумението очертава постепенната интеграция на силите за сигурност в региона. Това включва формирането на военна дивизия, включваща три бригади, свързани с YPG, както и интегрирането на бригада от района на Айн ал-Араб в дивизия под управлението на провинция Алепо.

Официални представители заявиха, че военното преструктуриране има за цел да обедини въоръжените формирования под единна национална командна структура.

Административна и гражданска интеграция

Освен военните мерки споразумението обхваща и сливането на административните органи, управлявани от YPG в районите под неѝн контрол, със сирийските държавни институции. Гражданските служители ще запазят постовете си, което ще гарантира непрекъснатостта на публичните услуги.

Споразумението засяга гражданските и образователните права на кюрдското население в Сирия и гарантира завръщането на разселените жители в родните им райони.

Официални представители описаха споразумението като стъпка към дългосрочна стабилност и реинтеграция в рамките на сирийската държава.

