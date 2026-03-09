Криптирани съобщения от Иран стреснаха Запада, опасяват се от активиране на спящи клетки

САЩ са прихванали криптирани съобщения, за които се смята, че произхождат от Иран, която служат като даване на зелена светлина за действие на агенти извън страната. Заповедите са изпратени малко след убийството на Али Хаменей, твърди ABC News. Едно от прихванатите съобщения е било кодирано, предназначено за получатели, които притежават ключа за декодиране. Този тип съобщения се използват за предаване на инструкции на „тайни агенти или спящи клетки“ без използване на интернет или мобилни мрежи, предава агенцията.

Властите в САЩ са разпространили указания на правоприлагащите органи да засилят наблюдението на подозрителна радиочестотна активност. Новините потвърждават опасенията, изразени от различни западни агенции след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, че спящите клетки, разположени в Запада, могат да бъдат използвани за отмъщение. Ако съдържанието на сигнала се окаже вярно, това би потвърдило опасенията, изразени от служители на реда след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, че спящи клетки, разположени на Запад, биха могли да бъдат използвани за отмъщение.

