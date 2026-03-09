Тръмп: Войната в Иран е почти приключила, изпреварихме предварителния график

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че войната срещу Иран е „на практика приключила“ и че Вашингтон е „много напред“ спрямо първоначалната му прогноза за срок от четири до пет седмици. Това съобщи репортер на CBS News в публикация в X, позовавайки се на интервю с американския президент. По думите на Тръмп Съединените щати са „значително по-напред“ от първоначално очаквания времеви график за развитието на военния конфликт, който той по-рано беше оценил на около четири до пет седмици.

„Мисля, че войната е почти приключила. Те нямат военноморски сили, нямат комуникации, нямат въздушни сили“, каза Тръмп по телефона пред Си Би Ес Нюз, повтаряйки оценките за щетите от войната, които даде в предишните дни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви също днес, че е "прекалено рано да се говори" за конфискуване на петрола на Иран. Тръмп заяви пред NBC News, че не иска да обсъжда темата, но добави: „Разбира се, хората са говорили за това“. Той спомена Венецуела, където САЩ предприеха акция през януари, при която беше заловен лидерът на страната Николас Мадуро. Оттогава администрацията на Тръмп пристъпи към осигуряване и използване на петролните резерви на Венецуела. В речта си за състоянието на Съюза миналия месец Тръмп заяви, че САЩ вече са получили над 80 милиона барела петрол от Венецуела. „Вижте Венецуела“, каза Тръмп пред NBC News. „Хората са мислили за това, но е твърде рано да се говори по темата.“

"Мисля, че те направиха голяма грешка", посочи Тръмп по повод избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран на мястото на убития при въздушен удар в рамките на съвместната американско-израелска военна кампания срещу Техеран негов баща Али Хаменей. "Ще подкрепя убийството на Моджтаба Хаменей, ако той не се съгласи да се откаже от ядрената програма", предупреди американският президент. По-рано Тръмп каза пред американския в. "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че "е далеч" от взимането на решение дали да изпрати американски военнослужещи за охрана на иранските запаси от високообогатен уран, предаде Ройтерс. "Не сме решили нищо по този въпрос. Далеч сме от това" - така американският държавен глава отговори на въпрос на в. "Ню Йорк пост" какво ще каже за информациите, че Израел и САЩ може да изпратят специални части на мисия за конфискуването и охраната на иранските ядрени запаси.

Отдавнашният спор около иранската ядрена програма ескалира във въоръжен конфликт преди 10 дни, когато започна израелско-американска кампания по нанасяне на удари по иранската територия. Техеран отвърна с изстрелването на ракети по Израел и американски бази в страни от Персийския залив.