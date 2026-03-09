Златните години на D2: Димитър Кърнев в Студио Actualno (ВИДЕО)

Конкурсът ни стана вече на 18 години. Тази година го провеждаме в София. Сега сме в средната фаза - фазата на гласуване. Смятаме да намерим млади хора, за които музиката впоследствие ще се превърне в професия.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" музикантът Димитър Кърнев, разказвайки за "Голямото рок междучасие", в което млади рок групи имат възможност да получат професионален музикален запис.

Възприемам този конкурс като занимания с подходяща среда. Това възпитава в положителни ценности, а бидейки музиканти, нас ни интересува какво ще се случи в следващите поколения. Предстои ми да се запозная с децата и да си съставя мнение. Със сигурност обаче се надявам тази награда за тях да е ценна, ще се постараем да им направим хубави записи и ще им подарим най-нужните неща, от които се нуждаят в своята работа, разкри повече Кърнев.

По отношение на изкуствения интелект в музиката, Кърнев каза, че не се притеснява от това, тъй като ако го е ползвал епизодично, е разбрал, че не трябва да го прави.

Кърнев отбеляза, че в момента новата плоча на D2 генерира огромно търсене от страна на феновете.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.